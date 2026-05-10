Niubó convoca a los sindicatos en plena huelga docente y responde a la polémica por la infiltración de los Mossos

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha anunciado que convocará una reunión de la mesa sectorial el próximo jueves con los sindicatos que tienen representación para intentar analizar la situación en el marco de la huelga docente.

Lo ha afirmado este domingo en una entrevista en RAC1, después de que los representantes de los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical pidieran una reunión para negociar antes del martes de la semana que viene, cuando está convocada una huelga educativa en toda Catalunya.

Preguntada sobre las 17 jornadas de huelga convocadas para las próximas seis semanas, coincidiendo con el final del curso escolar, Niubó ha dicho que le parece "un punto desproporcionado", teniendo en cuenta el esfuerzo que, dice, está haciendo el Govern para mejorar las condiciones de los docentes.

En este sentido, ha recordado que hacía 25 años que el complemento salarial estaba congelado y 10 que no había compensaciones para los docentes por las noches que pasan fuera durante las colonias, y que también se está haciendo "un esfuerzo brutal" para aumentar el personal de apoyo.

También ha insistido en que Catalunya viene de una "desinversión importante" y que, a día de hoy, se están invirtiendo más de 8.000 millones de euros en educación, frente a los 5.000 de 2014, y se están destinando 300 millones de euros a la construcción de escuelas, frente a los 50 millones de ese mismo año.

Sobre el hecho de que 900 centros de primaria y secundaria se planteen cancelar las salidas y colonias durante el curso que viene, Niubó ha dicho que le gustaría reconducir la situación.

Infiltración

Sobre la infiltración de agentes de paisano en una asamblea docente en Barcelona, la consellera ha dicho tener "máxima confianza en la profesionalidad del cuerpo de Mossos d'Esquadra", del que ha asegurado que hace un trabajo muy profesional en el marco de la legislación vigente y de las competencias que tiene atribuidas.

Asimismo, ha aclarado que ella no sabía nada sobre la infiltración y ha asegurado que en ningún caso encargó ningún informe y que nunca tuvo información relativa a estos operativos.

Sobre la posible sensación de desconfianza que esto haya podido generar, ha insistido en que, hasta que no se tenga toda la información, no es posible opinar porque "no sería justo", y ha añadido que ha hablado con la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que dará explicaciones la próxima semana.

Mosos en las escuelas

Preguntada por el plan piloto que incluye la presencia de agentes de paisano de los Mossos en los centros educativos de Catalunya, Niubó ha aclarado que se circunscribe al "ámbito de la prevención".

En este sentido, ha dicho que se trata de agentes que tienen una especialidad en "temas de mediación" y que, por lo tanto, tienen una visión comunitaria y conocen lo que pasa de puertas para afuera del instituto, por lo que podrían ser de utilidad en algunos centros educativos.

"No estamos hablando de personas que puedan hacer tareas de docencia, ni sustituir a un educador o a un integrador, por descontado, ni tampoco que entren en las aulas", sino que la idea es que acompañen a los equipos directivos y al personal educativo en tareas de prevención de conflictos.

Ha reconocido que quien solicitó este programa fue el Departamento de Educación y que no se ha querido ir "solo a aquellos centros que tenían situaciones de mayor conflicto ni a centros de máxima complejidad", sino que se ha querido hacer una pequeña muestra.

Ha lamentado que la información sobre este plan se conociera casi al principio de su despliegue, lo que "generó seguramente un poco de sensación de desinformación o alerta incluso en el ámbito de la comunidad educativa", y ha añadido que el error seguramente fue no poder explicarlo una vez obtenida una valoración, en diciembre, para saber si puede ser útil o si no ha sido una buena idea.

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Sobre el hecho de que siete de los 14 centros que solicitaron inicialmente este programa se hayan desvinculado, ha respondido que cree que "ha influido mucho el ruido mediático".