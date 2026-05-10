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Hantavirus en el crucero MV Hondius, última hora en directo: llegada del barco a Tenerife, evacuación y cuarentena de los pasajeros

Cuenta atrás en el Hospital Gómez Ulla para recibir a los españoles del crucero: cuarentena "revisable", PCR semanal, habitaciones individuales y sin visitas

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¿Cómo se contagia el hantavirus? Este gráfico explica cómo se transmite el virus

Patricia Martín

Nieves Salinas

Jordi Grífol

Barcelona
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El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y cinco contagios confirmados, además de los sospechosos. Los pasajeros que continúan en el barco no tienen síntomas, dado que los infectados han sido evacuados. Entre los españoles que siguen en el crucero se encuentran 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco llegará a Tenerife este domingo de madrugada y los pasajeros serán trasladados hasta el aeropuerto para regresar, en avión, a sus países de origen. Y los españoles, si siguen asintomáticos, harán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid.

Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

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