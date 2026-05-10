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Brote vírico
Hantavirus en el crucero MV Hondius, última hora en directo: llegada del barco a Tenerife, evacuación y cuarentena de los pasajeros
Cuenta atrás en el Hospital Gómez Ulla para recibir a los españoles del crucero: cuarentena "revisable", PCR semanal, habitaciones individuales y sin visitas
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¿Cómo se contagia el hantavirus? Este gráfico explica cómo se transmite el virus
El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y cinco contagios confirmados, además de los sospechosos. Los pasajeros que continúan en el barco no tienen síntomas, dado que los infectados han sido evacuados. Entre los españoles que siguen en el crucero se encuentran 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco llegará a Tenerife este domingo de madrugada y los pasajeros serán trasladados hasta el aeropuerto para regresar, en avión, a sus países de origen. Y los españoles, si siguen asintomáticos, harán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid.
Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:
Sanidad cree "nulo" el riesgo que un roedor nade a tierra, si hay alguno en el Hondius
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, califica de "nulo" el riesgo de que llegue nadando a la costa de Tenerife un posible roedor que haya embarcado en el crucero Hondius durante sus escalas el puertos de Suramérica.
A través de su cuenta de X, Padilla responde así al temor expresado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a que prolongar el tiempo de fondeo del crucero en Tenerife pueda aumentar el riesgo de propagar un contagio del hantavirus, por ejemplo, si abordo del buque hay algún roedor y este acaba llegando al puerto.
"La ministra remitió informe al presidente de Canarias que indica que, conforme a las inspecciones realizadas por expertos a bordo, no se han detectado roedores y la probabilidad de que un roedor andino de hábitat montañoso embarque y alcance nadando la costa canaria es nula", asegura el secretario de Estado de Sanidad.
Padilla publica en la red ese informe, que asegura que el colilargo patagónico (el reservorio natural del hantavirus Andes) "se encuentra principalmente en bosques andinos y zonas cercanas a la estepa, no vive en zonas portuarias o cercanas a la costa".
Por ello, añade, "no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio si es que hubiera una remota posibilidad de su presencia en el crucero".
El informe, emitido por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de la Dirección General de Salud Pública, recuerda que no se han detectado nuevos contagios a bordo del barco "desde que se han establecido las medidas correctoras para el control de la enfermedad y evitar la transmisión por vía aérea".
La hipótesis es que varios pasajeros estuvieron expuestos al hantavirus en Argentina
La hipótesis actual que explica la transmisión del hantavirus en el crucero es que varios pasajeros estuvieron expuestos a la variante Andes mientras pasaban un tiempo en Argentina antes de embarcar, donde el hantavirus andes es endémico, y que posteriormente pudieron haber transmitido el virus a otros pasajeros. Así lo explica el ministerio de Sanidad, que según las inspecciones de loes expertos descartan que la transmisión se haya producido por exposición a roedores a bordo del crucero.
Evacuación en grupos de cinco
Los pasajeros serán evacuados por grupos de cinco hasta el pie de los aviones despachados por sus países. El desembarco empezará en cuestión de minutos, ya con la luz del día, informó el operador del barco, Oceanwide Expeditions.
El crucero Hondius entra en el puerto de Granadilla (Tenerife) para desembarcar al pasaje
El crucero Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus, ha entrado sobre las seis de la mañana (hora local canaria) en el dique del puerto de Granadilla de Abona, en el que permanecerá fondeado hasta que el pasaje sea desembarcado.
Sanidad critica el rechazo de Clavijo al fondeo del Hondius: "Boicotea una operación de importancia mundial"
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afeado al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, su negativa al fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y le ha acusado de estar "haciendo política para boicotear una operación de importancia mundial".
"Esa idea que ha tenido de un ratón infectado saltando de un barco para nadar 200 metros y escalar el muelle para colonizar Tenerife no es un riesgo", ha explicado Padilla en directo en La Sexta Xplica, antes de insistir en que los sanitarios marítimos avalan que las personas a bordo del MV Hondius "están asintomáticas" y que "no hay roedores en el bote, que es nuevo".mpo récord".
Clavijo dice que no se autorizará el fondeo del barco si no sale el domingo todo el pasaje
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado esta noche que ha dado instrucciones para que no se autorice el fondeo del crucero Hondius hasta que se garantice que todos los pasajeros puedan abandonar la isla durante la jornada del domingo.
Clavijo, en declaraciones a los periodistas, ha afirmado que a falta de la llegada de dos aviones, el Gobierno español no ha atendido la petición del ejecutivo canario de que se acomode a estos pasajeros en otros vuelos que, como el avión militar español, tiene capacidad para 210 pasajeros y solo será ocupado por 14 viajeros.
El presidente canario ha insistido en que ninguno de los ministros con los que se ha reunido esta tarde (Sanidad, Interior y Política Territorial) ha atendido esta petición por lo que dará instrucciones a la Autoridad Portuaria para que no autorice el fondeo del barco.
Resolución polémica
La Autoridad Portuaria de la Granadilla facilitará "los servicios necesarios de practicaje, remolque y amarre para la acogida del buque MV Hondius". La resolución se fundamenta en el artículo 299 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
La resolución de la Marina Mercante se hizo pública poco después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunciara que había dado instrucciones para que no se autorice el fondeo del crucero Hondius hasta que se garantice que todos los pasajeros puedan abandonar la isla durante la jornada del domingo.
La Marina Mercante ordena la entrada del crucero al puerto de Granadilla
La Directora General de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, ha firmado una resolución en la que ordena la entrada del MV Hondius en el puerto de Granadilla en Tenerife. Esta resolución se adopta ante un riesgo combinado de seguridad marítima y "necesidad de asistencia sanitaria a bordo", en coordinación con distintos organismos del Estado, según informan medios locales de Tenerife. El primer punto de la resolución impone la acogida del buque, ya sea mediante fondeo controlado o atraque directo, dependiendo de la decisión de las autoridades a cargo del operativo sanitario. En el texto se ordena "imponer la acogida del buque MV Hondius en el puerto de la Granadilla, de Tenerife, ya sea mediante fondeo o mediante atraque, como se decida por las autoridades responsables del operativo sanitario que se aplicará a las personas que se encuentran en el buque".
El MV Hondius llegará el domingo a las 05.30 a Tenerife y comenzará el desembarco a las 08.00
La naviera Oceanwide Expeditions ha informado de que el buque MV Hondius tiene previsto que llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, este domingo 10 de mayo a las 05.30 horas (hora local) y que el desembarco escalonado de todos los pasajeros y un número limitado de tripulantes comenzará en torno a las 08.00 horas, según ha comunicado la compañía.
La Casa Real afirma que "sigue de cerca" el operativo del desembarco
La Casa Real ha afirmado que sigue "de cerca el despliegue del operativo en la isla de Tenerife ante la llegada del buque MV Hondius" y ha indicado que mantiene comunicación tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo, según ha publicado en su cuenta oficial de la red social X. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha escrito en X: "Acabo de recibir la llamada de Su Majestad el Rey Felipe VI, para interesarse por Canarias ante el operativo que se desarrollará para la repatriación de los pasajeros y tripulación del MV Hondius. Agradezco enormemente su preocupación y cercanía siempre con nuestra tierra".
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