Hantavirus en el crucero MV Hondius, última hora en directo: llegada del barco a Tenerife, evacuación y cuarentena de los pasajeros

Sanidad cree "nulo" el riesgo que un roedor nade a tierra, si hay alguno en el Hondius

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, califica de "nulo" el riesgo de que llegue nadando a la costa de Tenerife un posible roedor que haya embarcado en el crucero Hondius durante sus escalas el puertos de Suramérica.

A través de su cuenta de X, Padilla responde así al temor expresado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a que prolongar el tiempo de fondeo del crucero en Tenerife pueda aumentar el riesgo de propagar un contagio del hantavirus, por ejemplo, si abordo del buque hay algún roedor y este acaba llegando al puerto.

"La ministra remitió informe al presidente de Canarias que indica que, conforme a las inspecciones realizadas por expertos a bordo, no se han detectado roedores y la probabilidad de que un roedor andino de hábitat montañoso embarque y alcance nadando la costa canaria es nula", asegura el secretario de Estado de Sanidad.

Padilla publica en la red ese informe, que asegura que el colilargo patagónico (el reservorio natural del hantavirus Andes) "se encuentra principalmente en bosques andinos y zonas cercanas a la estepa, no vive en zonas portuarias o cercanas a la costa".

Por ello, añade, "no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio si es que hubiera una remota posibilidad de su presencia en el crucero".

El informe, emitido por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de la Dirección General de Salud Pública, recuerda que no se han detectado nuevos contagios a bordo del barco "desde que se han establecido las medidas correctoras para el control de la enfermedad y evitar la transmisión por vía aérea".