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El Gobierno dice que el fondeo del Hondius ha sido un éxito a pesar de las dificultades

Los primeros en desembarcar del MV Hondius serán 14 españoles y un médico de la OMS, seguidos por ciudadanos de Países Bajos y Canadá

Mónica García asegura que el fondeo del 'MV Hondius' fue "un éxito" y que sus pasajeros continúan asintomáticos

Mónica García asegura que el fondeo del 'MV Hondius' fue "un éxito" y que sus pasajeros continúan asintomáticos

Javier Vendrell Camacho

EFE

Granadilla de Abona (Tenerife)
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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este domingo que el fondeo del barco MV Hondius ha sido un éxito "a pesar de todas las dificultades" y de todas "las oposiciones", y ha añadido que los primeros pasajeros en desembarcar serán los 14 ciudadanos españoles -cinco de ellos catalanes- y un médico de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En declaraciones realizadas en el puerto de Granadilla, la ministra de Sanidad ha explicado también que tras el vuelo que trasladará a los españoles al Hospital Gómez Ulla de Madrid saldrá otro avión de Países Bajos con pasajeros de Alemania, Bélgica y Grecia, entre otros. El último vuelo se producirá mañana lunes con pasajeros de Australia, según ha indicado Mónica García.

Mónica García asegura que el fondeo del 'MV Hondius' fue "un éxito" y que sus pasajeros continúan asintomáticos

Mónica García asegura que el fondeo del 'MV Hondius' fue "un éxito" y que sus pasajeros continúan asintomáticos

Javier Vendrell Camacho

La ministra ha dicho que, según los médicos que han subido al buque y que están haciendo la evaluación de los pasajeros, junto con los miembros del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud y de los expertos neerlandeses que están dentro del barco, el pasaje sigue asintomático.

García ha detallado el orden previsto para los desembarcos, y ha comentado que después de los españoles, serán los de Países Bajos y posteriormente los de Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos.

La ministra, que ha comparecido junto a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no ha querido hacer referencia a la negativa del Gobierno canario a que el buque fondeara en el puerto de Granadilla si la operativa no se realizaba el domingo.

"El operativo sigue en marcha; nada nos va a distraer"

“El operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que esto tenga éxito, a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando”, ha dicho.

Ha considerado que ahora es el momento de trabajar "y de que podamos culminar con éxito este operativo".

Ha comentado que Países Bajos mandará un nuevo avión mañana, al que denominó "avión escoba", que recogerá a todo el pasaje que queda.

El vuelo de Australia, que será el último, llevará a seis pasajeros, entre ellos ciudadanos de Nueva Zelanda y también de algunas zonas de Asia.

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“Ese vuelo, como ustedes comprenderán, es el vuelo más complejo porque tiene que venir de Australia y está previsto que llegue mañana por la tarde”, ha añadido.

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