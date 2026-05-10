La DGT alerta del timo de la multa pendiente: el mensaje que nunca debes abrir en tu teléfono móvil

Un mensaje en el móvil, una supuesta multa pendiente y un enlace para pagar rápido. Así empieza uno de los fraudes que más preocupa a los conductores. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha avisado de que estos mensajes no son reales ya que la DGT no notifica sanciones por email ni por SMS solicitando el pago de multas.

El engaño busca que la persona pulse el enlace y facilite sus datos bancarios. En algunos casos, el mensaje incluye frases de urgencia, como “último aviso” o “pago pendiente”, para provocar miedo y evitar que el usuario compruebe la información.

El nombre de la DGT como gancho

Los estafadores utilizan la imagen de organismos conocidos para que el fraude parezca más creíble. En este caso, se hacen pasar por la DGT y simulan una comunicación oficial sobre una sanción de tráfico.

Este método se conoce como phishing. Consiste en enviar mensajes falsos para robar datos personales, claves o dinero. Aunque el aviso pueda parecer real, la clave está en el canal utilizado: si llega por SMS o email con un enlace de pago, no es una comunicación oficial de Tráfico.

Cómo comunica Tráfico una multa

La DGT recuerda que las multas se notifican por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial, la DEV. Este último sistema solo funciona si el ciudadano se ha registrado antes.

Nueva modealidad de estafa en las multas de aparcamiento / .

Por tanto, recibir un SMS inesperado con una multa no significa que exista una sanción. Tampoco hay que pagar desde enlaces incluidos en correos electrónicos. La comprobación debe hacerse siempre desde canales oficiales.

Estas son las señales para detectar la estafa

Hay varios detalles que pueden ayudar a reconocer estos mensajes falsos. Suelen pedir un pago inmediato, incluyen enlaces acortados o direcciones extrañas, y usan un tono alarmante.

También pueden contener errores de redacción o datos poco concretos sobre la supuesta multa. Aun así, algunos intentos de fraude están cada vez mejor hechos, por lo que la recomendación principal es no confiar en ningún enlace recibido por sorpresa.

Qué hacer si recibes el mensaje

Si llega un SMS o un email de este tipo, lo más seguro es no abrir el enlace, no responder y no introducir datos. También conviene borrar el mensaje y, si se ha facilitado información bancaria, contactar cuanto antes con el banco.

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Es importante tener en cuenta que las sanciones no se pagan desde enlaces enviados por SMS o correo electrónico para no caer en la estafa.