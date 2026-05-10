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Cortada la R1 de Rodalies entre Blanes y Maçanet-Massanes por un atropello

Rodalies vuelve a ser de pago desde tras recuperar el 96% del servicio

Un muerto y una herida grave en un choque frontal entre dos vehículos Malgrat de Mar

Vías de la línea R1 de Rodalies.

Vías de la línea R1 de Rodalies. / Manu Mitru

Europa Press

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La circulación de la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes (Girona) se encuentra cortada este domingo por un atropello.

Según ha informado Protecció Civil de la Generalitat en un apunte en 'X', se está gestionando un transporte alternativo por carretera entre las dos estaciones.

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Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat a raíz del incidente.

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