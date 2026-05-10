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Trenes
Cortada la R1 de Rodalies entre Blanes y Maçanet-Massanes por un atropello
Rodalies vuelve a ser de pago desde tras recuperar el 96% del servicio
Un muerto y una herida grave en un choque frontal entre dos vehículos Malgrat de Mar
La circulación de la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes (Girona) se encuentra cortada este domingo por un atropello.
Según ha informado Protecció Civil de la Generalitat en un apunte en 'X', se está gestionando un transporte alternativo por carretera entre las dos estaciones.
Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat a raíz del incidente.
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