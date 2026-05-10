Carme Tusset Padró, fundadora de Espai Sistèmic i Humanista e hija adoptada: "Si los padres se formaran antes de adoptar habría menos devoluciones de niños"

Criar ya es complicado, pero criar en adopción implica acompañar a un hijo cuya historia empezó antes de que llegáramos a su vida. En el nuevo episodio de Sobre (vivir) a la crianza hablamos de ese aterrizaje emocional, de los miedos que no siempre se ven, de los vínculos que no nacen de golpe y de una idea que incomoda, pero conviene repetir: querer mucho no siempre basta.

En las últimas dos décadas, la adopción internacional en España ha caído en picado. Hemos pasado de miles de niños llegando cada año a apenas unos pocos cientos y venimos de años en los que, en algunas comunidades autónomas, las adopciones internacionales han llegado a ser cero. La adopción, tal como la conocíamos, está en mínimos históricos.

Para hablar de todo ello nos acompañan Javier García, psicólogo especializado en trauma temprano y adopción; Rocío Castiñeira, madre de cuatro hijos adoptados en Etiopía; y Carme Tusset Padró, fundadora de Espai Sistèmic i Humanista e hija adoptiva. Tres miradas distintas para entender una misma realidad: la adopción no es un cuento de rescate, sino una forma de familia que necesita verdad, preparación y acompañamiento.

El amor no basta

Uno de los grandes mitos que desmontamos en el episodio es que el amor no lo cura todo. Rocío Castiñeira lo resume con claridad: “El amor no va a hacer que todo funcione perfectamente”. Su experiencia como madre ha sido positiva, explica, pero también compleja. Por eso insiste en que las familias deben prepararse de verdad y no escuchar las advertencias pensando que “a mí esto no me va a pasar”.

Carme Tusset Padró coincide: el amor es básico, pero las familias también necesitan formarse en trauma temprano, apego y acompañamiento emocional. Porque un bebé puede no tener recuerdos conscientes de la separación, pero eso no significa que su cuerpo no recuerde. Ella misma fue adoptada con apenas unos días de vida y, aun así, cuenta que de pequeña se despertaba por las noches llamando a su madre.

Javier García prefiere hablar de trauma de abandono con cuidado: no siempre hubo un abandono intencionado por parte de la madre, pero el bebé sí pudo sentir que su figura principal desaparecía. “El miedo profundo que puede tener un niño o niña adoptado es que mamá me vuelva a abandonar”, explica. Y ese miedo puede aparecer después de muchas formas: como rabia, como rechazo, como dependencia extrema o como una aparente indiferencia.

Cuando el miedo parece mala conducta

Una de las dificultades para las familias es interpretar bien lo que ocurre. Un niño que se va con cualquiera por la calle no es necesariamente “sociable”; puede que no haya construido todavía un apego seguro. Un niño que no se separa nunca de su madre adoptiva no es solo “mimoso”; quizá vive cada separación como una amenaza. Y un niño que fuera de casa se porta perfecto, pero en casa explota, puede estar poniendo a prueba si ese vínculo aguanta.

Carme explica dos respuestas frecuentes: la sobreadaptación y la rebeldía. Ella fue una niña “perfecta” con tal de no ser abandonada de nuevo. Otros niños, en cambio, ponen a prueba constantemente a la familia: “¿Y si hago esto, seguro que me vais a querer?”. El problema es que, desde fuera, ese miedo puede confundirse con mala educación.

Javier pone un ejemplo muy gráfico: niños que llegan de un centro y comen perfectamente solos, porque allí tenían que hacerlo todo bien, pero que un día empiezan a “marranear” o piden que les den de comer. Si los padres no están formados, pueden pensar que les toman el pelo. Pero quizá ese niño está preguntando, sin palabras, si también puede ser cuidado como un bebé.

Origen, identidad y silencio

Otro de los grandes temas del episodio es la relación con la madre biológica y con la historia previa de cada niño. Rocío habla con naturalidad de las madres de sus hijos. En su casa, explica, nunca ha sido un tabú. Una de sus hijas podía hablar de “mi mamá” de Etiopía y de “mi mamá” en España sin que eso compitiera. “¿Quién soy yo para quitárselo?”, se pregunta.

Carme vivió lo contrario. Supo que era adoptada a los nueve años, de golpe, en el baño, mientras su madre la peinaba. Después pasó un año sin volver a hablar del tema. Cuando lo contó a una amiga, el mensaje que recibió fue: “De esto no tienes que estar orgullosa”. El silencio, reconoce, le hizo daño. Quería buscar, pero también sentía que hacerlo era una deslealtad hacia sus padres adoptivos.

Por eso el debate sobre la adopción cerrada aparece con fuerza. En España, el acceso formal al expediente suele llegar a la mayoría de edad, pero los invitados cuestionan que haya que esperar hasta los 18 años para poder saber. Rocío defiende que la historia de cada niño le pertenece a él, no a la administración ni a los padres. Y Carme recuerda que hoy las redes sociales han cambiado el escenario: muchos adolescentes buscan sus orígenes por su cuenta, sin acompañamiento adulto.,

La escuela, la adolescencia y el tabú de las devoluciones

También hablamos del colegio. ¿Debe saber el tutor que un niño es adoptado? Javier cree que sí, porque puede ayudar a entender algunas reacciones vinculadas a su historia. No se trata de contarlo a toda la clase ni de vulnerar la intimidad del niño, sino de que los adultos que acompañan puedan leer mejor lo que ocurre.

La adolescencia, explican, no es igual para todos los hijos adoptivos. Algunos niños que parecían muy movidos llegan a una adolescencia tranquila; otros que habían sido muy complacientes empiezan entonces a sacar lo que no pudieron expresar antes. La clave no es etiquetar a todos los niños adoptados como un grupo homogéneo, sino mirar qué historia trae cada uno y cómo se ha acompañado hasta ese momento.

El episodio aborda también un tabú especialmente duro: las familias que “devuelven” a los niños. Rocío prefiere no usar esa palabra: “Yo creo que lo que se hace es abandonar a la criatura”. Pero tampoco quiere juzgar sin más a quienes se ven sobrepasados. La conclusión compartida es clara: hacen falta más formación, más apoyo y más recursos para que las familias no lleguen solas al límite.

Adoptar con los ojos abiertos

A pesar de las dificultades, los tres invitados animan a adoptar. Pero no desde la fantasía de salvar a nadie ni desde la idea de que todo funcionará como si no hubiera pasado nada. Animan a adoptar con formación, con expectativas realistas y con la disposición de acompañar una historia que empezó antes.

Sobre (vivir) a la crianza - Adopción y crianza

Porque criar en adopción no va de héroes ni de niños que deban estar agradecidos. Va de construir una familia cada día, también cuando aparecen el miedo, la rabia, las preguntas o el dolor. Y va, sobre todo, de entender que amar a un hijo adoptado también significa hacerle sitio a todo lo que fue antes de nosotros.

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