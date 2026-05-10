Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusHantavirus EspañaClásico Barça-MadridSondeo elecciones AndalucíaActivistas flotillaMuere padre FlickMujer longeva EspañaSor Lucía CaramTren Cataluña naturalezaPsiquiatra hantavirus mascarilla
instagramlinkedin

Seguridad

Así es por dentro el avión que ha trasladado a los españoles del MV Hondius

El Ministerio de Defensa ha compartido imágenes del dispositivo sanitario que se utilizó para trasladar a los 14 españoles repatriados desde el crucero MV Hondius

Así es el avión del Ministerio de Defensa que ha trasladado a los pasajeros del MV Hondius.

Así es el avión del Ministerio de Defensa que ha trasladado a los pasajeros del MV Hondius. / L-EMV

Redacción

València
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El avión del Ejército del Aire que ha llevado a los 14 españoles procedentes del crucero MV Hondius desde Canarias hasta Madrid ha aterrizado este domingo en torno a las tres de la tarde en la base aéres de Torrejón de Ardoz. Desde allí han sido trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde ingresaron sobre las 16.30 horas y permanecerán en confinados durante 42 días.

El Ministerio de Defensa ha hecho públicas unas imágenes de ese traslado aéreo donde se ha podido ver una imagen del interior del avión. En ella se muestra el dispositivo sanitario preparado para ese traslado, con personal del ejército realizando las comprobaciones previas antes de que entraran los pasajeros. Así, en la fotografía se muestra una cápsula de aislamiento y una camilla donde ingresar a cualquier pasajero que tuviera síntomas o se encontrara indispuesto. Este tipo de cápsulas permite mantener aislado al paciente y facilita la intervención del personal sanitario durante el vuelo, reduciendo riesgos y asegurando la asistencia en caso de necesidad.

En la imagen, donde se muestra el complejo dispositivo logístico y médico que requería esta intervención, se ve también cómo se han adaptado los asientos, todos recubiertos de plástico para evitar contagios.

Noticias relacionadas

En el grupo repatriado viajan 13 pasajeros y un miembro de la tripulación. Por comunidades autónomas, hay cinco personas de Cataluña, tres de Madrid y tres del Principado de Asturias, además de una procedente de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ataque polar en toda regla': el frío regresará a España la semana que viene con temperaturas poco habituales en mayo
  2. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  3. David Pérez, neurólogo: 'El yoga, taichí o el mildfulness reducen el estrés y pueden prevenir el deterioro cognitivo
  4. Massimo Faggioli, teólogo e historiador: 'León XIV sabe que EEUU es una potencia a la que hay que responder, no obedecer
  5. España confina en hospitales a dos mujeres expuestas al hantavirus: una vecina de Barcelona y otra de Alicante
  6. Un vecino de Lleida paga 520 euros de multa por agredir a un hombre que manoseó a su hijo en una piscina
  7. El epidemiólogo Oriol Mitjà, analiza las causas de la depresión: 'Llegó antes que la tristeza, comenzó con un castigo, un yo autocrítico que me decía que debía hacerlo mejor
  8. Un dispositivo inédito, complejo y coordinado con 22 países: los pasajeros desembarán por nacionalidades cuando el avión esté preparado

Así es por dentro el avión que ha trasladado a los españoles del MV Hondius

Así es por dentro el avión que ha trasladado a los españoles del MV Hondius

Niubó convoca a los sindicatos en plena huelga docente y responde a la polémica por la infiltración de los Mossos

Niubó convoca a los sindicatos en plena huelga docente y responde a la polémica por la infiltración de los Mossos

Rescatan a 55 migrantes de una neumática semisumergida que se dirigía a Canarias

Rescatan a 55 migrantes de una neumática semisumergida que se dirigía a Canarias

Un caso de hantavirus en el Berguedà en 2024: el único precedente reciente de la enfermedad en Catalunya

Un caso de hantavirus en el Berguedà en 2024: el único precedente reciente de la enfermedad en Catalunya

Un psiquiatra del operativo del Hondius baja sin mascarilla y con el EPI en la mano del autobús que trasladaba a los pasajeros

Un psiquiatra del operativo del Hondius baja sin mascarilla y con el EPI en la mano del autobús que trasladaba a los pasajeros

Directo | Uno de los franceses repatriados presenta síntomas de hantavirus durante el vuelo a París

Directo | Uno de los franceses repatriados presenta síntomas de hantavirus durante el vuelo a París

Llegan al hospital Gómez Ulla de Madrid los 14 españoles evacuados del crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus

Llegan al hospital Gómez Ulla de Madrid los 14 españoles evacuados del crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus

Los obispos esperan que el brote de hantavirus no ponga en peligro la visita de León XIV a Canarias

Los obispos esperan que el brote de hantavirus no ponga en peligro la visita de León XIV a Canarias