Bonos de Rodalies Renfe: así quedan las tarifas tras el fin de los títulos gratis

Por su interés informativo, reproducimos esta noticia publicada a principios de este mes

Rodalies ha entrado este lunes en un estadio de "mejora progresiva", en palabras de la consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, Sílvia Paneque y volverá a ser de pago el próximo sábado 9 de mayo. Sin ir más lejos, la consellera ha dado por "normalizadas" todas las líneas excepto la R2Sud, que circula actualmente por vía única en los túneles del Garraf por obras de mantenimiento. Este mismo lunes, de hecho, ha reabierto la R15 entre Móra la Nova y Reus y este próximo martes 5 está previsto que reabran también los tramos entre Ribes de Freser y Ripoll de la R3 y que la R4 funcione con normalidad entre Terrassa y Manresa después de más de dos meses funcionando con trenes lanzadera.

En este escenario, y tal como anunció la consellera el jueves pasado en una visita a las obras del túnel de Rubí junto al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se ha recuperado el 96% del servicio que se prestaba antes del accidente de Gelida del pasado 20 de enero y el 90% del pasaje ha vuelto a subirse a los trenes –solo en Marzo se recuperaron 2 millones de viajeros, según datos de Renfe. Por todo ello, ni el Ministerio de Transportes, ni Renfe, ni la Generalitat consideran que el servicio deba seguir siendo gratuito –como lleva pasando desde el pasado 24 de enero–.

A continuación, explicamos cómo quedan los abonos de Rodalies a partir del próximo sábado:

Todos los abonos gratuitos que se han podido conseguir hasta ahora dejarán de funcionar el sábado. Se podían conseguir en las taquillas y en las máquinas de autoventa de las estaciones y cubrían o bien la red de Rodalies de Barcelona (o las de Lleida, Girona o Tarragona, respectivamente) o bien las de Regionals, Regionals Exprés y Media Distancia. Todos los billetes eran válidos para 10 viajes y se podían volver a coger una vez agotados.

Del propio sistema de Rodalies, volverán a tener vigencia todos los abonos y tarifas establecidos antes del accidente de Gelida. Para los trenes de Rodalies de Barcelona, son los siguientes:

Bonotren : Es un bono multipersonal de 10 viajes que cambia de precio según la zona

: Es un bono multipersonal de 10 viajes que cambia de precio según la zona Mensual : Bono unipersonal que permite que viajes ilimitados durante un mes desde el momento de la primera validación. Cuesta 20 euros .

: Bono unipersonal que permite que viajes ilimitados durante un mes desde el momento de la primera validación. . Mensual joven : Se puede adquirir en las máquinas de autoventa indicando un código de registro --que se consigue a través de la web del Ministerio de Transportes-- del usuario que muestre que tiene menos de 30 años. Cuesta 10 euros y tiene las mismas condiciones que el bono mensual.

: Se puede adquirir en las máquinas de autoventa indicando un código de registro --que se consigue a través de la web del Ministerio de Transportes-- del usuario que muestre que tiene menos de 30 años. y tiene las mismas condiciones que el bono mensual. Abono infantil: Bono gratuito disponible para todos los menores de 14 años y que cubre todo el año 2026. También requiere la inscripción en el portal del Ministerio de Transportes.

En el caso de los Regionals, el precio varía según los kilómetros del servicio a realizar. Los Abonos Mensuales están bonificados en un 60% respecto lo que costaría comprarlos en billetes sencillos, los Mensuales Jóvenes en un 70% y los Infantiles en un 100%, es decir, son gratis.

Además de los billetes propios de Rodalies, también pueden adquirirse los billetes que cubren diferentes medios de transporte público y que caen ahora bajo el paraguas de la T-Mobilitat. A diferencia de los del sistema ferroviario, estos han seguido siendo de pago estos últimos meses. Son los siguientes:

T-Casual : Sustituyen a las ya extintas T-10. Son bonos de 10 viajes en cualquier modo de transporte público (Metro, Tramvia, FGC, Rodalies o autobuses interurbanos). El precio oscila entre los 13 y los 37,60 euros en función de las zonas que abarque.

: Sustituyen a las ya extintas T-10. Son bonos de 10 viajes en cualquier modo de transporte público (Metro, Tramvia, FGC, Rodalies o autobuses interurbanos). El en función de las zonas que abarque. T-Usual : Cubren todos los viajes en cualquier modo de transporte público durante un mes. El precio varía entre los 22,80 y los 67,65 euros en función de las zonas que abarque. Es personal e intransferible.

: Cubren todos los viajes en cualquier modo de transporte público durante un mes. El precio en función de las zonas que abarque. Es personal e intransferible. T-Jove : Título bonificado para personas menores de 30 años que cubre todos los viajes en cualquier modo de transporte público durante tres meses desde la primera validación. Cuesta 45,50 euros y cubre todas las zonas .

: Título bonificado para personas menores de 30 años que cubre todos los viajes en cualquier modo de transporte público durante tres meses desde la primera validación. . T-Usual o T-Jove FM/FN: Los dos títulos anteriores están bonificados para las familias monoparentales o numerosas, con tarifas que van desde los 11,40 euros de la T-Usual hasta los 54,10 euros en función del tipo de bonificación y de las zonas que se quieran cubrir.

Además, desde el pasado 12 de enero está disponible el Abono Único. Se trata de un billete que cubre todos los servicios de transporte regular por carretera de ámbito estatal, pero que también incluye todos los trenes de Media Distancia de Renfe (de toda España), todos los núcleos de Cercanías y de Rodalies y también los Regionals y el servicio de Avant Barcelona - Tortosa.

Así, en todas las estaciones que quedan más al sur que Torredembarra suele ser más rentabla usar uno de estos bonos (que cuestan 60 euros al mes) y no uno de los bonos mensuales que ofrece el sistema tarifario de Rodalies.