Rodalies vuelve a ser de pago desde este sábado tras recuperar el 96% del servicio

Los tornos en las estaciones de Rodalies volverán a cerrar el paso a los pasajeros que no hayan pagado sus billetes este sábado. Ya no valdrán los abonos gratuitos de 10 viajes y multipersonales que desde el pasado 24 de enero estaban disponibles en las máquinas de autovenda y taquillas de Renfe de toda Catalunya. Los usuarios tendrán que disponer de un billete al precio que venían pagando desde antes del accidente de Gelida que puso patas arriba todo el sistema ferroviario catalán y desfermó una de las peores crisis de la historia de Rodalies.

Así lo decidieron todas las instituciones implicadas en la tarificación de la red de trenes catalana–el departament de Territori, Renfe y el Ministerio de Transportes– la semana pasada. Lo anunciaron desde el túnel de Rubí, que había reabierto 24 horas antes, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. El número dos de Óscar Puente puso allí una primera cifra al coste de no cobrar por los viajes durante casi tres meses: "Más de 50 millones de euros".

La motivación para volver a poner precio a Rodalies no responde a la dificultad por asumir el coste de la medida, que recae directamente sobre Renfe, sino porque el sistema ha recuperado el 96% del servico y el 90% del pasaje que se perdió tras el accidente ha vuelto a subirse a los trenes. Solo en marzo, según los informes de puntualidad de la operadora ferroviaria, el servicio recuperó dos millones de viajeros y se acercó a los niveles de demanda del año pasado. La consellera Paneque, de hecho, dio por normalizadas todas las líneas excepto la R2Sud este pasado lunes.

Que la consellera hablara de "normalidad" no es baladí. Hasta ese momento, solo había recuperado el concepto en contadas ocasiones y solo para expresar el compromiso del Govern de no volver a cobrar por el servicio de Rodalies hasta que la situación fuera de "normalidad sostenida". Tras un primer anuncio en redes sociales, la consellera se reafirmó durante su intervención semanal tras el Consell Executiu. "Estamos entrando en una etapa de mejora progresiva del sistema", esgrimió Paneque para defender que el servicio vuelva a ser de pago. "Lo que nos piden las plataformas es que mejoremos el sistema, no que sea gratis", dijo también la consellera.

Críticas de las plataformas

Sin embargo, la noticia del retorno al cobro no ha caído bien en la inmensa mayoría de las asociaciones de usuarios, que llevan toda la semana denunciando que la conselleria ha querido lanzar una imagen de normalidad prematuramente. "La realidad es que la fiabilidad del servicio aún está lejos de lo que debería ser", han cuestionado los portavoces de Dignitat a les Vies, el día en que se anunció que se acababa la medida. "No ha llegado el momento de retirar la gratuidad, se debe garantizar primero un servicio estable, seguro y digno", siguieron. "Al usuario no se le puede tomar el pelo", añadieron.

Entre otros motivos, la plataforma justifica su posición por "las afectaciones constantes derivadas del plan alternativo de transporte" de la R2Sud y los Regionals en los túneles del Garraf. Los trenes avanzan en este tramo por vía única desde el pasado 16 de marzo, y solo lo cruzan dos circulaciones por hora y sentido de la R2Sud. Los Regionals del sur acaban sus trayectos en Sant Vicenç de Calders y los pasajeros siguen hasta El Prat de Llobregat en buses sustitutorios.

Esta misma semana, además, se ha añadido a lista de tramos cerrados tras las crisis de Gelida el de la R13 entre Sant Vicenç de Calders y La Plana-Picamoixons, por obras de refuerzo de varios túneles de la línea. Es el trazado original de la línea Barcelona - Madrid y data del siglo XIX, por lo que muchos de estos pasos soterrados necesitaban un refuerzo urgente. No se supo que este corte se produciría, ni qué plan alternativo de transporte se utilizaría, hasta 10 días antes del mismo.

Solo estos dos cortes, a parecer de las plataformas, ensombrecen las reaperturas que se han producido durante esta semana. El lunes reabrió el tramo entre Reus y Móra La Nova, aunque con la mitad de trenes de lo habitual. Y el martes se alargó la R3 hasta Ribes de Freser y la R4 dejó de funcionar con trenes lanzadera entre Terrassa y Manresa.

Tramos pendientes

Sin embargo, para que Rodalies pueda celebrar que ha recuperado el 100% del servicio todavía queda tiempo. El tramo Puigcerdà-Ribes de Freser de la R3 sigue cerrado mientras Adif acaba de reforzar dos túneles de ese vial con unas obras que en principio estaban previstas para 2027. Al otro extremo de esta línea, las obras de desdoblamiento entre Parets del Vallès y La Garriga avanzan a buen ritmo y siguen con la previsión de estar acabadas para enero de 2027. La remodelación de Montcada Bifurcació no va tan sobre ruedas. La caída de un muro el pasado mes de marzo sobre las vías ha provocado retrasos en los trabajos, y aún habrá que esperar algún tiempo más para que la R3 vuelva a circular entre L'Hospitalet y Mollet. Estaba previsto que lo hiciera este mes de mayo.

También tiene que restablecerse el tramo de la R8 entre Martorell y Rubí –está previsto que lo haga durante el mes de junio–, un punto en que el este viernes se ha producido el descarrilamiento de un tren de mercancías. Y aún quedará que la R15 vuelva a alcanzar Riba-roja d'Ebre.

Tarifas anteriores

De momento, mientras los distintos órganos del Gobierno que se ocupan del servicio de Rodalies trabajan para dar estos tramos por buenos –ya se han gastado 188 millones de euros y han perdido otros 50 por el coste de la gratuidad–, los usuarios tendrán que hacerse con los bonos propios de Rodalies o bien con los títulos integrados de la ATM (la T-Jove, T-Usual, T-Casual...) para coger su tren. Los buses sustitutorios también requieren viajar con un título válido.