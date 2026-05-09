Rodalies doblará sus 'vías de reparación' antes de 2030 para acelerar el mantenimiento de los trenes

Renfe pretende acelerar los procesos de mantenimiento de los trenes de Rodalies ampliando la red de talleres que tiene ahora desplegados por Catalunya. En concreto, la operadora ferroviaria, mediante su 'Plan de Talleres', tiene pensado ganar hasta 29 vías donde elevar y reparar su material rodante de aquí a 2030 –de las 22 existentes hasta las 51–. Se conseguirá mediante la ampliación de algunos de sus siete talleres ya existentes –a los que cabe sumar otros tres centros destinados íntegramente a mercancías– y con la construcción de nuevas instalaciones en Manresa, Sant Celoni y Granollers que tendrían que estar listas en los próximos cuatro años. La idea es que los trenes que necesiten mantenimiento correctivo –ese que provocan los actos vandálicos, las averías o los accidentes– puedan recibirlo allí donde ocurra la incidencia para minimizar el tiempo que pasan viajando hasta el punto donde pueden ser reparados.

Mapa que muestra los objetivos del Plan de Talleres de Renfe

Hasta ahora, las bases de mantenimiento que podían llevar a cabo estos trabajos se encontraban en Sant Andreu Comtal, Mataró, Montcada i Reixac, Cornellà, Vilanova y Ripoll, que suman en total 22 vías de reparación de trenes. Para evitar que todos los trenes pasen sí o sí por algunas de estas estaciones, gran parte de esta tarea recae sobre la Atención Técnica en Línea (ATL): grupos de mecánicos que se desplazan por toda la red allí donde se producen incidencias para llevar a cabo las primeras reparaciones sobre el terreno.

En los últimos años, se han reforzado algunos de estos equipos y uno de ellos se ha integrado en el Centro de Gestión Operativa (CGO) de Rodalies, en la estación del Clot, para poder atender las incidencias desde el primer momento. Esto ha permitido que solo el 36,5% de las intervenciones realizadas en los talleres de Renfe hayan sido correctivas.

El resto de las 6.970 actuaciones, acometidas por los 646 trabajadores que Renfe reparte en sus bases de mantenimiento de Catalunya, han sido revisiones básicamente preventivas, es decir, programadas. Los trenes de Rodalies pasan una vez al mes por 'boxes', donde se quedan entre uno y cuatro días, para comprobar que elementos de seguridad, de frenado y de confort están al día.

Un tren de Regionals en mantenimiento de segundo nivel, en la Base de Mantenimiento Integral de Vilanova i la Geltrú / P.L.

Además, aproximadamente cada ocho años, todo el material rodante pasa por lo que se conoce como "mantenimiento de segundo nivel". Se trata de una revisión mucho más profunda que requiere entre 30 y 35 días de trabajos y que implica el desmantelamiento completo del tren. Los vagones se desmontan, hasta dejarlos en poco más que una carcasa de madera y aluminio, y todos los componentes –desde los asientos hasta los focos, pasando por puertas, ruedas o bajos– se revisan y, si es necesario, se actualizan.

Estos mantenimientos a fondo solo pueden realizarse en lo que en la jerga ferroviaria se conoce como 'Bases de Mantenimiento Integral' (BMI), que cuentan con instalaciones específicas para esta operación. En toda España solo existen cuatro de estos complejos. Se encuentran en Málaga, Madrid, Valladolid y, el de referencia en Catalunya, Vilanova i la Geltrú.

Vilanova, referencia de los 452

Renfe ha abierto la puerta de este último taller a los medios este viernes, donde ha aprovechado para explicar cómo avanza la ampliación de estas instalaciones. Es aquí donde tendrán su base de referencia los 72 trenes de la serie 452 que Alstom tiene que entregar a Rodalies –los otros 38 trenes que recibirá la red catalana son de CAF y darán servicio a la red de Regionals–. Por este motivo, para principios del año que viene, la nave de pruebas que hay ahora mismo en Vilanova tendrá que pasar de 80 a 100 metros y, ya más adelante, las instalaciones se dotarán con tres nuevas posiciones de mantenimiento para hacer frente al incremento de trenes.

Pese a que la entrega de los trenes, tal como avanzó EL PERIÓDICO, avanza con retraso, el compromiso de la empresa es entregar para finales de este año unas 16 unidades. Por eso, y previendo que los trenes llegarán antes de que se acaben las obras en Vilanova, Renfe ya está adaptando algunas de sus instalaciones para poder llevar a cabo las revisiones mensuales a las que serán sometidos los vagones. El mantenimiento de estos nuevos trenes, por ejemplo, requiere plataformas más altas, ya que parte de los equipos más delicados están en la parte superior de los vagones.

Además, la base de Vilanova ya está formando a un equipo de ATL de cinco personas para que su función sea únicamente monitorizar estos nuevos trenes y desplazarse allí donde sea necesario cuando alguno de sus más de 20.000 sensores indique que se necesita alguna actuación. "Podremos saber incluso cuánto líquido limpiaparabrisas les queda en cualquier momento", detallan fuentes de Renfe.

Más talleres

Más allá de Vilanova i la Geltrú y del refuerzo de los ATL, la aceleración de los trabajos de mantenimiento pasa necesariamente por la ampliación y la creación de otros talleres. En Catalunya, algo así no ocurre desde hace más de 40 años. Por eso, el nuevo plan de talleres de la compañía prevé una inversión total de 163,7 millones de euros.

La inversión permitirá que los talleres de Sant Andreu pasen de cinco a 10 huecos de mantenimiento; que Ripoll crezca de uno a cuatro y que Vilanova se amplíe de seis a nueve. Además, en Manresa se crearán talleres con seis vías de mantenimiento, en Granollers, otro con ocho, y en Sant Celoni, un último con cuatro.

Más allá de esa fecha, también están avanzando los estudios para ampliar las instalaciones de Mataró y crear nuevos talleres en Blanes, Sant Feliu de Buixalleu y Sant Vicenç de Calders. Si estos proyectos se materializan, necesitarían una inversión adicional de 150 millones de euros.