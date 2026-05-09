Paneque solicita por carta al gobierno central iniciar la tramitación para ampliar el Parque Nacional de Aigüestortes

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha pedido por carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que inicie los trámites para impulsar la ampliación del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. En el documento, Paneque manifiesta que la necesidad de modificar los límites del parque viene determinada por "favorecer la continuidad y conectividad ecológica y los objetivos de conservación". Actualmente, el Parque Nacional tiene 40.852 hectáreas, 14.119 de las cuales corresponden al Parque Nacional estricto y 26.733 a la zona periférica de protección. La ampliación propuesta pretende reforzar la coherencia ecológica del espacio protegido hacia el sector sureste, incluyendo la parte de la cabecera de la Vall Fosca.

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales ya ha hecho efectiva, a través de su web, la consulta pública previa que da el pistoletazo de salida a la ampliación, tras la petición de Paneque. A partir de ahora, se inicia un periodo que se prolongará hasta el 21 de mayo para que la población y los agentes interesados puedan realizar sus aportaciones.

Una vez cerrada esta fase inicial, se analizarán las aportaciones y se añadirán al documento inicial de propuesta de ampliación. Posteriormente, el texto se someterá a información pública y se elaborará una propuesta final que servirá para redactar el anteproyecto de ley de ampliación del Parque Nacional. Una vez agotado este periodo, se abrirá un nuevo turno de exposición pública y de emisión de informes que culminará con la aprobación definitiva del nuevo texto por parte del Congreso de los Diputados y el Senado y su publicación en el BOE.

La ampliación incrementará la extensión de los sistemas naturales y mejorará la capacidad para sostener los procesos ecológicos del parque nacional, favoreciendo una mayor continuidad de las poblaciones. En este sentido, se incluyen áreas de distribución de especies de flora y fauna con diferentes niveles de amenaza, como la perdiz nival y el quebrantahuesos.

La propuesta al detalle

La propuesta inicial que ahora se somete a consulta pública previa prevé incorporar al parque nacional y a su zona periférica de protección los territorios desde la Torre de Capdella hasta la cabecera de la Vall Fosca. Por un lado, terrenos de titularidad pública que ahora se consideran zona periférica de la vertiente sur de la cresta de los picos Mainera, Saburó Peguera, Subenuix, Dellui y Mariolo, excepto los lagos sujetos a aprovechamiento eléctrico; y, por otro, la zona periférica de protección entre el río Flamisell y el río Riqüerna, el núcleo de Capdella y el pico de l’Espada. Asimismo, en Vilaller se incluiría como zona periférica de protección del parque el valle de Besiberri.

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Paralelamente, también se estudia la viabilidad de incorporar otros terrenos de titularidad pública de la Generalitat, actualmente incluidos en la zona periférica de protección, como la inclusión parcial del monte "Serra del Rei", en Sort, que tienen interés tanto desde el punto de vista de la conectividad como por los valores ecológicos y paisajísticos que contienen.