Ojos al cielo y riadas de visitantes en el estreno de Temps de Flors en Girona

Hay días en los que Girona deja de ser sólo una ciudad y se convierte en escenario. Temps de Flors ha vuelto a lograrlo este sábado, en el estreno de una nueva edición marcada por las riadas de visitantes en el Barri Vell, los mapas abiertos en cada esquina y miradas constantes al cielo. La previsión de lluvia a partir de la tarde planeó sobre el primer gran día del festival, pero no impidió que miles de personas llenaran calles, patios, escaleras y espacios históricos desde primera hora.

El Barri Vell ha recuperado así una de las imágenes más características del evento: gente parada en plena calle intentando orientarse, planos doblados de cualquier manera, grupos que dudaban entre una escalera y un callejón y voluntarios indicando el sentido correcto del recorrido. Las colas se han repetido en los principales espacios y en muchos establecimientos del centro histórico, donde bares, cafeterías y comercios han vivido una mañana de movimiento constante. En algunos puntos, la afluencia ha hecho avanzar a los visitantes casi al ritmo que marcaba la masa.

Para evitar grandes aglomeraciones, el dispositivo organizativo se ha hecho notar en varias calles del Barri Vell. Algunos accesos funcionaban sólo en sentido de entrada o de salida, con personal encargado de distribuir a los visitantes y ordenar los flujos. También se han utilizado contadores de personas en distintos puntos para controlar cuánta gente circulaba por determinadas calles y evitar que los espacios más estrechos llegaran a una concentración excesiva. En la subida de la Catedral, Carlos Vargas realiza labores de vigilancia en uno de los puntos más sensibles del recorrido. Su trabajo es velar por que la gente se comporte de manera cívica y evitar situaciones de riesgo, como personas que intentan circular en bicicleta en medio de la multitud. Pese al volumen de visitantes, explica que la jornada está siendo "bastante tranquila". El paso es constante, pero ordenado, con grupos que suben y bajan, preguntan por el siguiente espacio o se detienen para fotografiar cada detalle.

Uno de los puntos que más cámaras ha concentrado ha sido el Quiosco de las flores, en la subida del Pont de Pedra. La instalación de Laura Bartra Riera y Anna Sancho Rutllant evoca a los antiguos quioscos de Girona, puntos de encuentro y escenarios de la vida cotidiana hoy casi desaparecidos. El montaje, de color rosa y envuelto de flores, recupera simbólicamente estos espacios como testigos de un tiempo pasado. Pero más allá del discurso, el público lo ha convertido rápidamente en un pequeño plató improvisado. El banco situado junto al quiosco se ha llenado constantemente de grupos de amigos, parejas y familias que esperaban turno para sentarse, sonreír y llevarse la fotografía.

En las escaleras de la Catedral, otro de los grandes epicentros del festival, el público también se ha detenido ante la figura de la Cocollona, integrada en el montaje de Teresa Vidal dedicado al Año Gaudí. La criatura, una de las figuras más singulares del imaginario popular gerundense, parte de una antigua leyenda sobre un animal medio cocodrilo y medio mariposa que habitaba en la ciudad. Pero para muchos visitantes que la descubrían por vez primera, la referencia no era tan evidente. "¿Es una tortuga o un dragón?", se preguntaban algunos mientras observaban la figura entre las flores y los elementos inspirados en el quebradizo gaudiniano.

El festival, como cada año, ha vuelto a mezclar miradas muy distintas sobre la ciudad. Diana Nieves, una visitante canadiense, explica que ya había estado dos veces en Girona antes de los Juegos Olímpicos de 1992 y que ahora volvía coincidiendo con Temps de Flors. Observa algunos montajes con interés, pero también con cierta distancia crítica. Algunas propuestas le parecen “demasiado modernas” para encajar con el entorno histórico del Barri Vell. "Supongo que no acaba de encajar del todo en una ciudad antigua", comenta ante una de las instalaciones.

Otros visitantes descubren el festival por primera vez. Luis Palma, venido de Barcelona, asegura que ya había estado cuatro veces en Girona, pero nunca durante Temps de Flors. La impresión es positiva, aunque reconoce que se esperaba a menos gente. También Andrea Coste, de Rumanía, recorre las calles con la sensación de estar frente a una propuesta singular. Hace doce años que visita Temps de Flors. "Es diferente; es precioso", afirma, aunque admite que aún le falta ver una parte del recorrido y que otros años le habían gustado más.

No todas las ciudades tienen un evento capaz de llenar durante días las calles del centro histórico con gente llegada de todas partes sólo para pasear, mirar y tomar fotografías. Es evidente que siempre hay comparaciones, quejas y esa sensación de que algún año pasado fue mejor. Los gerundenses, de hecho, suelen mirar Temps de Flors con una exigencia que a menudo contrasta con la fascinación de los visitantes que lo descubren por primera vez. Pero entre las flores, las conversaciones en muchos idiomas y las fotografías constantes, la ciudad ha vuelto a entrar en esa rutina extraña y excepcional que durante unos días transforma completamente su centro histórico.