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Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 9 de mayo

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

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Este sábado, 9 de mayo de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.

En el sorteo, que se ha llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 9 de mayo de 2026:

Reintegros especiales

2, 4, 9

Primer premio

21254

Segundo premio

56079

Extracciones cuatro cifras

0254, 2166, 3146, 5295

Extracciones de tres cifras

117, 119, 120, 142, 235, 264, 506, 599, 751, 925

Extracciones dos cifras

04, 29, 41, 44, 46, 48, 55, 81, 88

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