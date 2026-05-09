“Es un ataque de lobo”: el experto Martí Boada analiza la llegada de este depredador al centro de Catalunya

¿Se trata del ataque de un lobo? "Desde el primer momento he visto que se trata de un ataque de lobo. Lo he visto otras veces. El tipo de herida, la mordedura con los incisivos en la zona de la yugular de la oveja, la cantidad de animales afectados... todo apunta a un ataque de lobo", explica el reconocido naturalista y zoólogo Martí Boada.

Él mismo fue testigo de las consecuencias del ataque al día siguiente de los hechos, el pasado 29 de agosto. Mantiene una estrecha amistad con la familia Puigpelat y aquellos días dormía en el Solsonès. "El lobo ataca a la yugular, de manera sigilosa, y con la primera acción ya inmoviliza la presa con una mordedura mortal", expone.

Martí Boada explica que actualmente, en el Departamento de Agricultura, hay una tendencia a proteger al lobo y lo que se conoce como "el retorno de la naturaleza intacta", cosa que se traduce en la protección de especies como el visón europeo, el oso, el lince o el lobo, todos animales que habían sido perseguidos. El zoólogo recuerda que hasta el año 1973 la ley española permitía que el ganadero se defendiera frente al lobo, pero ese año esta normativa quedó derogada.

Boada se pregunta: si nos mataran uno de los animales que hemos incorporado a la vida urbana, como gatos o perros, ¿cómo reaccionaríamos? Al ganadero, en cambio, le decimos que no puede reaccionar.

Un lobo solitario

Sobre los ataques que ha habido en el Solsonès, Boada considera que se trata de un caso aislado. Se ha detectado alguna camada en Catalunya, pero en este caso el zoólogo cree que "se trata de un lobo solitario, con movimientos erráticos". Posiblemente, según Boada, es un ejemplar joven que llega a un territorio por primera vez. Tampoco cree que en el futuro deba tener una presencia continuada, porque probablemente los corderos y las ovejas no son su presa más habitual.

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Ahora que hay un incremento de corzos y de jabalíes, Boada sostiene que estas podrían ser sus presas más habituales y, por tanto, no sería tan frecuente que hubiera ataques al ganado. De todos modos, la presencia del lobo en estas zonas donde se han producido los ataques no ha dejado, que se sepa, evidencias de visualización fácil hasta ahora.