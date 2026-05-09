Todo listo para el 'embarque exprés' de los pasajeros del 'MV Hondius' desde el aeropuerto de Tenerife Sur

El MV Hondius está a un paso de recalar en Canarias. Su llegada a las inmediaciones del Puerto de Granadilla de Abona se espera entre las 04:00 y las 06:00 horas del domingo. El barco no entrará a la zona de fondeo definitiva hasta que unos técnicos de Sanidad Exterior autoricen su traslado. Una vez se obtenga el visto bueno comenzará el protocolo de evacuación. La compañía holandesa ha confirmado que va a repatriar a 17 tripulantes y otros 30 se quedarán en el barco para seguir su camino en cuanto se culmine el operativo de evacuación del pasaje.

'Vehículos burbujas' y grupos pequeños

Unos vehículos burbujas serán los encargados del traslado de los pasajeros desde el MV Hondius hasta las carpas que ya se han instalado en el Puerto de Granadilla. La evacuación será en grupos de cinco personas y por nacionalidades. Los primeros en tocar puerto serán los 14 ciudadanos españoles.

Evacuación exprés al Reina Sofía

Otros vehículos burbujas, estos con ruedas, serán los encargados de trasladar a los ocupantes del MV Hondius hasta el aeropuerto de Tenerife Sur. No tendrán contacto con nadie y accederán a los aviones desde una zona cerrada que se ha habilitado para la evacuación.

Los primeros en bajar serán los españoles

Los 14 ciudadanos españoles que permanecen en el MV Hondius serán los primeros en desembarcar y, por lo tanto, los primeros en subir a los aviones que preparados en las instalaciones aeroportuarias de Granadilla de Abona. Se espera que después del mediodía estén ya ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez-Ulla de Madrid. El traslado desde el aeropuerto hasta las instalaciones sanitarias se hará en vehículos militares y aislados. Allí tendrán que pasar el periodo de cuarentena.

No moverse hasta que no tengan el ok de los pilotos

Ningún movimiento entre el Puerto de Granadilla y el aeropuerto de Tenerife Sur se hará sin que el piloto del avión en el que se van a realizar las repatriaciones autorice la subida de los tripulantes del MV Hondius. La orden es permanecer poco tiempo en pista. Hay más de una veintena de aeronaves preparadas para participar en la evacuación de la tripulación del buque a sus países de origen.

Llegada de los ministros a Granadilla

Tras la comparecencia hace unos minutos de la Ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dar a conocer los últimos datos de la maniobra de aproximación del MV Hondius a Canarias, los dos tienen previsto estar esta tarde, a partir de las 18:00 horas, en el Puerto de Granadilla.