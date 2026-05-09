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Hantavirus en el crucero MV Hondius, última hora en directo: nuevos contagios, cuarentena de los pasajeros y próxima llegada del barco a Tenerife

Cuenta atrás en el Hospital Gómez Ulla para recibir a los españoles del crucero: cuarentena "revisable", PCR semanal, habitaciones individuales y sin visitas

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Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Portuaria junto al puesto de mando instalado este viernes en el puerto de Granadilla con motivo de la llegada del crucero MV Hondius.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Portuaria junto al puesto de mando instalado este viernes en el puerto de Granadilla con motivo de la llegada del crucero MV Hondius. / Miguel Barreto

Patricia Martín

Nieves Salinas

Barcelona
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El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y cinco contagios confirmados, además de los sospechosos. Los pasajeros que continúan en el barco no tienen síntomas, dado que los infectados han sido evacuados. Entre los españoles que siguen en el crucero se encuentran 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. Se prevé que el barco llegue a Tenerife el domingo de madrugada, no atracará sino que quedará fondeado y los pasajeros serán trasladados en barcos y autobuses directamente hasta el aeropuerto para regresar, en avión, a sus países de origen. Y los españoles, si siguen asintomáticos, harán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid.

Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

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