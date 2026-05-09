Hantavirus en el crucero MV Hondius, última hora en directo: nuevos contagios, cuarentena de los pasajeros y próxima llegada del barco a Tenerife

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y cinco contagios confirmados, además de los sospechosos. Los pasajeros que continúan en el barco no tienen síntomas, dado que los infectados han sido evacuados. Entre los españoles que siguen en el crucero se encuentran 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. Se prevé que el barco llegue a Tenerife el domingo de madrugada, no atracará sino que quedará fondeado y los pasajeros serán trasladados en barcos y autobuses directamente hasta el aeropuerto para regresar, en avión, a sus países de origen. Y los españoles, si siguen asintomáticos, harán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid.

Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

Preocupación internacional El último informe de la OMS del viernes registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos. Allí se incluyen una pareja de pasajeros neerlandeses y una mujer alemana fallecidos a causa de esta enfermedad poco común transmitida principalmente por roedores, para la que no existe ni vacuna ni tratamiento. La única cepa de hantavirus conocida hasta ahora como transmisible entre humanos -la Andes- fue confirmada entre los pasajeros fallecidos, lo que ha alimentado la preocupación internacional.

Presencia de la ministra de Sanidad y de la OMS De la complejidad de la operación da cuenta que la ministra de Sanidad, Mónica García, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazan este sábado a Tenerife para coordinar el operativo. La operación se ha desplegado cinco días después de que esta organización pidiera a España que acogiera en Canarias al buque afectado por un brote de la variante Andes de este virus, por el que han muerto tres personas, una de las cuales sigue a bordo.

España afronta en 24 horas una compleja operación para evacuar el crucero del hantavirus España afronta en 24 horas una compleja operación internacional en Tenerife para evacuar con todas las garantías sanitarias a los ocupantes del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y en el que viajan 14 españoles que guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Todas las miradas estarán puestas en Tenerife, pero sin perder de vista al hospital de Alicante, a la espera del resultado este fin de semana de la PCR que se ha practicado a la mujer de 32 años ingresada por un posible contagio del virus, tras viajar en el mismo avión que la neerlandesa fallecida.

Dos aviones de la UE se suman al operativo de evacuación de los pasajeros del MV Hondius Dos aviones de rescate de la UE se suman a la operativa para repatriar pasaje del Hondius, sobre todo de aquellos países que no han enviado ninguna aeronave. Con esta decisión se despejan parte de las dudas surgidas en torno a la logística de la operación para repatriar a 110 pasajeros del crucero, que arribará al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona entre las 3 y las 5 de la madrugada del domingo, ha señalado en rueda de prensa este viernes el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello.

Nueva Jersey monitoriza a dos personas que se embarcaron en el crucero Las autoridades sanitarias de Nueva Jersey (EEUU) mantienen vigilados a dos residentes del estado tras haber estado potencialmente expuestos a una persona infectada con hantavirus, en un caso vinculado al brote detectado en el crucero MV Hondius, informó este viernes la gobernadora Mikie Sherrill. Según el Departamento de Salud de Nueva Jersey, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) notificó que la exposición no ocurrió a bordo del buque, sino durante un viaje aéreo internacional después de que la persona infectada desembarcara. "Ambos individuos están siendo monitorizados en coordinación con los funcionarios de salud locales y actualmente no presentan síntomas", aseguró la gobernadora Sherrill, subrayando que el riesgo para la población "sigue siendo muy bajo" y que no hay casos confirmados en el estado.

La ingresada en Catalunya viajó en el vuelo Johannesburgo-Amsterdam La mujer que ha sido ingresada en un centro hospitalario catalán para pasar una cuarentena compartió un rato en el avión del vuelo Johannesburgo-Amsterdam, con la paciente neerlandesa que acabó falleciendo tras ser desembarcada antes de que el vuelo despegara. La mujer, de mediana edad y buena salud, se había intercambiado el asiento con su sobrina, que pasó a sentarse varias filas atrás. Según el Canal 24 Horas de RTVE, la mujer, vecina de Barcelona, está ingresada en el Hospital Clínic.

Argentina niega que hubiera contagio en Ushuaia Las autoridades provinciales de Tierra del Fuego en Argentina dijeron este viernes que "es prácticamente nula" la posibilidad de que la pareja neerlandesa vinculada al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius se haya contagiado en Ushuaia, ciudad desde la que zarpó el barco el 1 de abril. "Es prácticamente nula la posibilidad, no puedo confirmarlo porque esto es biología", afirmó el viernes en conferencia de prensa el director de Epidemiología provincial, Juan Petrina, en base al período de incubación del virus, el historial sanitario de la provincia y la ruta previa de los pasajeros.

Confinada en un hospital en Catalunya una mujer asintomática que tuvo contacto con la pasajera del avión que luego murió El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha identificado a una mujer residente en Catalunya como un nuevo contacto relacionado con el caso de hantavirus detectado tras el fallecimiento de una ciudadana neerlandesa que había viajado a bordo del crucero MV Hondius. La mujer residente en Catalunya que no presenta síntomas. Y según la investigación epidemiológica realizada, esta persona no había sido identificada inicialmente debido a que intercambió el asiento con su hija, circunstancia que dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos. La mujer ha sido ingresada en un hospital catalán para que realice la cuarentena.

23 nacionalidades en el MV Hondius Oceanwide Expeditions ha explicado entre los pasajeros hay 19 británicos, 17 norteamericanos, 13 españoles (14 sumando un miembro de la tripulación, y con 5 catalanes al pasaje), 8 holandeses, 5 franceses, 5 alemanes (no se incluye la persona que murió el 2 de mayo), 4 australianos, 4 canadienses, 3 turcos, 2 irlandeses, 2 belgas, 1 argentino, 1 griego, 1 italiano, 1 japonés y 1 neozelandés. En esta cifra de pasajeros se cuentan cuatro miembros de personal médico. En el caso de la tripulación, son 38 filipinos, 5 ucranianos, 5 holandeses, 3 británicos, 2 indonesios, 1 ruso, 1 portugués, 1 polaco, 1 montenegrino, 1 guatemalteco y 1 alemán, además del español ya mencionado.