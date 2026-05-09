Dos filipinos y dos tanzanos: así es la orden del papa León XVI en Barcelona

El papa Francisco llamó a los filipinos migrantes "contrabandistas de la fe" porque llevaban el Evangelio "por todas las periferias", "cruzando fronteras geográficas, culturales y espirituales". El lleno de las tres misas que cada domingo oficia el padre Michael, también filipino, en la parroquia personal de la Inmaculada Concepción y San Lorenzo Ruiz, en la parroquia de Sant Agustí, dos en tagalo y una en inglés, da fe de ello. El padre Michael es uno de los cuatro miembros de la Orden de Sant Agustín (OSA) en Catalunya, cuyo prior local es el padre Dennis Pineda, también de origen filipino. Sus otros dos miembros, Faustin, el mayor de la comunidad, y Laurent, el más joven, son de origen tanzano. Los cuatro viven en un piso sobre la parroquia del Carme -en el barrio del Raval, en Barcelona, parroquia gestionada por los escolapios- y además de la parroquia filipina, llevan la parroquia de Sant Agustí y la de Sant Roc, en Badalona, bastión agustiniano en Catalunya.

Así, entre los cuatro religiosos llevan tres comunidades, dos de las cuales -la filipina y la de Sant Agustí- comparten la misma iglesia, la de Sant Agustí, la que visitará el papa León XIV en pocas semana. Ya lo conocen de anteriores visitas a la ciudad, antes de ser Pontífice. Faustin, el párroco de Sant Agustí recuerda cómo de feliz le hizo que Robert F. Prevost, entonces prior general, condujera para ellos. "Le encanta conducir, o le encantaba", recuerda el padre Dennis. Es más, relata que, según Miguel Ángel Juárez, secretario general de la Orden en Roma durante la etapa en la que Prevost fue prior general, entre 2001 y 2013, viajaron a Roma en coche, conduciendo él, tras una visita a Montserrat en 2011.

Padre Dennis, priori local de la orden agustiniana en Barcelona, en la parroquia de Sant Roc de Badalona. / Victòria Rovira

"En un documental del Papa habla su hermano y explica también que le gusta conducir", añade el padre Dennis, desde hace poco menos de dos años párroco de Sant Roc, la parroquia histórica de los agustinos en el área de Barcelona, desde la creación del barrio en los años 70. En este barrio badalonés la orden ha dejado y mantiene una huella importantísima a través de la Fundació Ateneu Sant Roc. Laurent, de 33 años, el más joven de los cuatro miembros de la orden, estudia un máster en liturgia en el seminario y es vicario en Sant Roc, junto a Dennis.

El 'contrabandismo' filipino

Aunque hace pocos años que llevan la parroquia de Sant Agustí, desde 2018, las misas en esta iglesia son las que cuentan con diferencia con más feligreses, por el 'contrabandismo filipino' del que hablaba el papa Francisco. "El obispo eligió esta parroquia para ellos porque es grande, es céntrica, y está muy cerca de donde vive la comunidad filipina en Barcelona", apunta el padre Dennis, quien apunta que para los filipinos en Barcelona lo importante no es solo la misa. "Allí encuentran comunidad. Sales de la misa y allí encuentras personas, actividades, gente vendiendo comida filipina. Es un punto de encuentro", apunta el prior local agustino, quien destaca que "algunos filipinos también ayudan en otras parroquias".

"La parroquia filipina está aquí para ayudar a los recién llegados, pero la finalidad es que todos se integren y también dar vida a las otras iglesias" Dennis Pineda, prior local de la OSA en Barcelona

"Alguien me dijo, creo que el anterior párroco, 'Dennis, la parroquia filipina está aquí para ayudar a los recién llegados filipinos, pero la finalidad es que todos se integren y también dar vida a las otras iglesias'", señala. En este sentido, subraya que hay muchos filipinos ahora en la parroquia de Betlem y del Carme, ambas en el Raval, pero también fuera del barrio: "Incluso hay niños de origen filipino en las misas en la Sagrada Família", añade con orgullo.

En la parroquia de Sant Agustí -la 'hermana' de la filipina, ubicada en el mismo templo- también llenan las misas de padre Faustin feligreses de Perú, Paraguay y Ecuador. En ese empeño de ayudar a los recién llegados, desde estas dos parroquias del Raval se impulsan cursos de lengua y se está en contacto con el consulado filipino. Toda esa tarea social, y la que hacen otras entidades, es la que presentaran a León XIV en breve en un encuentro para el que el obispado está preparando la iglesia con obras a contrarreloj.