Mueren dos hombres de 27 y 50 años en un choque frontal en la N-240 en Montblanc

Dos personas de 27 y 50 años murieron la noche del viernes en un choque frontal entre dos turismos en la carretera N-240 a la altura de Montblanc (Conca de Barberà, Tarragona), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

El aviso del accidente se recibió a las 22:04 horas en el kilómetro 36,4 de la N-240, en el cruce con la C-14 hacia Tàrrega. Por causas que aún se investigan, se produjo una colisión frontal entre dos vehículos.

Como consecuencia del siniestro, fallecieron ambos conductores, que eran los únicos ocupantes de los coches. Se trata de un hombre de 27 años, J. A. C. A., vecino de l’Espluga de Francolí, y de otro hombre de 50 años, vecino del Pont d’Armentera (Alt Camp).

Con estas dos víctimas, ya son 38 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas.

Despliegue de equipos de emergencias

Tras el accidente se activaron tres patrullas de los Mossos d’Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que realizaron tareas de excarcelación y estabilización de uno de los vehículos, y tres unidades, además del apoyo psicológico del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

En cuanto a la afectación viaria, la N-240 permaneció totalmente cortada, con desvíos señalizados, hasta la 1:15 de la madrugada. La vía sigue restringida este sábado por la mañana en ese punto debido a las tareas de investigación policial.

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Según el SCT, desde principios de año 38 personas han muerto en accidentes en las carreteras catalanas, 16 de ellas motoristas, el colectivo más afectado. Entre las víctimas también hay 3 ciclistas y 5 peatones.