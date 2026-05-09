El consejo de Diego González Rivas que puede ayudarte a dejar de fumar: "No ves el problema hasta que lo tienes"

Dejar de fumar es una de las cosas más difíciles que hay debido a la fuerte adicción física a la nicotina, lo que altera al cerebro y crea dependencia. En España, aproximadamente el 25% de la población adulta fuma tabaco a diario, siendo el país con una de las tasas de tabaquismo más altas de Europa.

Los fumadores que desean dejar el hábito recurren cada vez más a expertos para informarse sobre qué estrategias seguir. Algunos consideran que lo mejor es el uso de productos sustitutivos, como chicles o caramelos, mientras que otros sostienen que el factor clave es la motivación personal.

Uno de los últimos en pronunciarse al respecto fue Diego González Rivas, reconocido mundialmente por ser un prestigioso cirujano torácico español y creador de la técnica Uniportal VATS, (videocirugía mínimamente invasiva de un solo corte) para operar cáncer de pulmón. El experto acudió al pódcast 'B3tter', presentado por Alex Boisset y Adrià Cruz, donde compartió su punto de vista.

El cirujano Diego González Rivas. / Youtube

En primer lugar, empezó avisando de que "el cáncer de pulmón no da síntomas muchas veces, cuando llega ya está más alzado". Sobre cuál es su recomendación sobre lo que hay que hacer para dejar de fumar, el cirujano fue claro: "Estas terapias de ir progresivamente yo creo que no son buenas".

"Yo soy muy cañero, no puedo ser blando con un paciente, tienes que ser muy radical, que él entienda la gravedad de la situación y cuando el paciente entiende la gravedad de la situación y piensa en su familia, en la vida, en todo, es cuando el paciente dice tengo que dejar el tabaco", expresó en el pódcast 'B3tter'.

El médico aseguró que "muchas veces no ves el problema hasta que lo tiene". No obstante, explicó que es posible ir detectando algunas señales con el tiempo.

Los síntomas del cáncer de pulmón asociado al tabaco suelen aparecer en etapas avanzadas e incluyen tos persistente que empeora, dolor torácico, esputos con sangre, dificultad para respirar, sibilancias, ronquera, pérdida de peso y de apetito, y fatiga.

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Aunque, González Rivas recordó que "en sus fases iniciales a menudo no presenta síntomas". Por ello, la clave para evitar estos problemas es no fumar.