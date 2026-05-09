Presencia de alérgenos en esta colonia infantil: empieza su retirada por riesgo para la salud

Hace tan solo una semana que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) informaba del cese de comercialización y retirada del mercado de unos lotes de colonia para niños de la marca Yodeyma Kids.

Este lunes la agencia ha vuelto a publicar un comunicado donde pide que se haga lo mismo con otro lote de fragancia para bebés que presenta un problema parecido al caso anterior: se ha detectado la presencia de tres alérgenos en una concentración superior al 0,001% sin que estos figuren en la lista de ingredientes el etiquetado.

Ausencia de nombres en el etiquetado

El Reglamento Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos establece que determinados alérgenos se deben declarar en el etiquetado siempre y cuando su concentración supere el 0,001%.

Los tres alérgenos son el limonene, linalool y geraniol. Según informa la Asociación Europea de la industria Cosmética y del Cuidado personal Cosmetics Europe, ingredientes como estos "pueden actuar como alérgenos para determinadas personas. Para apoyar a estos consumidores en la UE, los fabricantes indican la presencia de posibles alérgenos de fragancia de manera individual en la etiqueta".

Ya se está retirando del mercado

Es por eso que la Aemps pide que el producto cosmético Suavinex Baby Cologne Memories se retire del mercado. Este perfume se presenta como "una fragancia complementaria y especialmente pensada para bebés, pero también para toda la familia".

La agencia informa que la ausencia de estos tres ingredientes en su etiquetado "podría suponer un riesgo grave para la salud de las personas sensibilizadas, especialmente al tratarse de un producto destinado a la población infantil".

El comunicado pide a todas las personas usuarias que dispongan de este lote que no lo utilicen y lo entreguen en el punto de compra para su devolución. De la misma forma, los puntos de venta que lo tengan en venta deben retirarlo y ponerse en contacto con la empresa responsable, en este caso, Suavinex Group SL.

La colonia para bebés se puede sustituir

Expertos como Estefanía Moreira, pediatra especializada en lactancia materna y nutrición infantil, explica a través de sus redes sociales que aunque las colonias para bebés parecen inofensivos, estos "contienen fragancias y alcohol que pueden afectar a su piel delicada".

Los ingredientes de este tipo de productos pueden provocar irritación y enrojecimiento, alergias o dermatitis, piel reseca o molestias respiratorias. Esto se debe a que "la piel de un recién nacido es mucho más fina y permeable, lo que significa que absorbe con mayor facilidad las sustancias químicas".

La pediatra aconseja que el bebé no necesita oler a colonia, sino una piel sana y protegida. Para ello es suficiente con un baño con productos suaves y cremas hidratantes hipoalergénicas (que no producen reacciones alérgicas).

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