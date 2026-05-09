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Más de 400 estudiantes participan en la 'hackathon' interuniversitaria de cambio climático en Barcelona

Interhack Bcn nace de la colaboración de Barcelona Activa, BIT Habitat y 4 universidades

Estudiantes participan en la hackathon interuniversitaria.

Estudiantes participan en la hackathon interuniversitaria. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Europa Press

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Más de 400 estudiantes participan en la primera edición de la 'hackathon' Interhack Bcn, que se celebra desde este sábado y domingo en el Polo de Talento Digital del Parc Tecnològic de Nou Barris, para dar respuesta a la emergencia climática.

Durante 36 horas, estudiantes de las universidades Autònoma de Barcelona (UAB), Barcelona (UB), Politècnica de Catalunya (UPC) y Pompeu Fabra (UPF) trabajan en equipos multidisciplinares, informa el consistorio en un comunicado.

Este evento nace de la iniciativa de las cuatro universidades a través de la Barcelona Knowledge Alliance y cuenta con el apoyo de BIT Habitat, con la definición del marco de trabajo y de Barcelona Activa, que pone el Polo de Talento Digital a disposición de la 'hackathon'.

La comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración del Ayuntamiento, Nadia Quevedo, ha afirmado que Barcelona necesita talento capaz de "poner la tecnología al servicio del bien común" y que este evento demuestra que la ciudad se construye desde el conocimiento, la colaboración y el talento joven.

Tres retos

La jornada ha empezado este sábado con la presentación de tres retos propuestos por las empresas colaboradoras: Damm ha pedido a los equipos ideas para una logística más inteligente; Inibsa ha planteado crear una solución tecnológica para impulsar la comercialización de productos farmacéuticos locales y Qualcomm ha propuesto desarrollar soluciones para afrontar retos ambientales con máquinas antiguas.

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Los estudiantes deben seleccionar un reto para desarrollar un proyecto con capacidad innovadora y de resolución del problema y los proyectos finales se darán a conocer este domingo durante una sesión en la que los participantes deberán exponer sus ideas al jurado antes de que se entreguen los premios en el acto de clausura.

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