Tres universidades catalanas están en el 'top 10' de los campus más internacionales

Atraer alumnos de otros países es uno de los grandes objetivos de la educación superior. En un momento de bajada de natalidad, infrafinanciación pública y fuerte competencia de la FP, seducir a más estudiantes es una noticia excelente. Los de fuera contribuyen mejor a las arcas de los centros porque sus matrículas son más costosas y aportan prestigio a los campus. El número de estudiantes de otros países matriculados en España para cursar titulaciones completas ha crecido un 4,1% anualmente desde 2000. La cifra, sin embargo, se queda por debajo de la media mundial, 5,5%. Entre los diez campus con mayor presencia internacional destaca Catalunya, con tres centros: la Autònoma de Barcelona (UAB), la Ramon Llull y la Politècnica (UPC). El puesto numero 11 lo ocupa también otra institución catalana, la Pompeu Fabra (UPF).

El proyecto U-Ranking, el programa de análisis del sistema universitario español impulsado por la Fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), confirma que la internacionalización es heterogénea y está concentrada. Solo 20 centros (14 públicos y 6 privados) forman a más de la mitad de los extranjeros que estudian en España. Los autores afirman que las conclusiones del estudio indican que es viable desarrollar buenas prácticas de internacionalización cuando se apoyan en estrategias institucionales adecuadas.

IE Universidad, la Universidad Carlos III de Madrid, y la Pompeu Fabra son los centros que ofertan más titulaciones en inglés

Algunas universidades estimulan la llegada de alumnado internacional mediante la presencia en sus claustros de profesores extranjeros y una amplia oferta de titulaciones en idioma extranjero. Mientras el conjunto del SUE (Sistema Universitario Español) ofrece el 11,1% de su formación en otro idioma, principalmente inglés, 17 universidades superan el 20% y algunas el 40%. Destacan en este sentido IE Universidad, que ofrece el 88% de sus titulaciones en lengua extranjera, la Universidad Carlos III de Madrid (46%) y la Pompeu Fabra (40,5%).

Máster y doctorados

Los alumnos extranjeros vienen a España a estudiar, sobre todo, un máster (18,6%) o un doctorado (20,7%) en mucha mayor proporción que el grado (3,5%). “Se trata de una característica diferencial española que refleja que una parte mayoritaria de las universidades españolas, las públicas, tienen dificultades para encajar a los alumnos extranjeros en sus sistemas de admisión en los estudios de grado, que se guían fundamentalmente por las calificaciones en las pruebas de acceso”, explican los autores del estudio.

En términos relativos, las privadas son más internacionales dado que su tasa media de internacionalización es del 20,7%, frente al 8,9% de las públicas. Sin embargo, son las públicas las que impulsan la investigación internacional tanto en producción científica como en captación de fondos. La internacionalización de la investigación es más modesta en cuanto al peso del profesorado extranjero en las universidades (3,8%) y en la captación de recursos financieros del exterior (8%). A pesar de eso, los docentes españoles han multiplicado por seis el número de trabajos de investigación publicados en coautoría con colegas de otros países. Más de la mitad de los trabajos publicados (55%) son colaboraciones internacionales

IE Universidad y la Europea de Madrid

Dos centros privados -IE Universidad (Segovia) y la Europea de Madrid-ocupan las primeras posiciones en la lista de los 20 campus con mayor número de estudiantes extranjeros, tanto los que tienen una matrícula ordinaria como los de programas de movilidad (Erasmus). Entre los 10 primeros, además de los tres catalanes, también está la Carlos III de Madrid, donde la princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas, la Politècnica de València, la Universitat de València, la Complutense de Madrid y la Universidad de Granada.

Latinoamericanos, sobre todo

España atrae, sobre todo, a estudiantes latinoamericanos (44%) y europeos (35%). Sin embargo, los asiáticos no se sienten especialmente cautivados por nuestro país a pesar de que suponen el 60% del alumno internacional en todo el mundo. Sus países de destino favoritos siguen siendo EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos.

Los estudiantes españoles también salen cada vez más de sus fronteras para matricularse en universidades extranjeras, con un aumento anual del 2,7%. A este flujo de salida al exterior hay que añadir la participación de jóvenes que realizan estancias en el extranjero a través de programas de movilidad, como Erasmus, gracias a los cuales, el 10,3% de los titulados en el sistema universitario español cuenta con experiencia internacional (datos de 2023).