La UPC se alía con la empresa privada y la FP para un posgrado en IA

Google lleva años perfeccionando su modelo de Inteligencia Artificial (IA) para que sea capaz de generar las líneas de código que dan forma al 'software' en el que se basan todos sus productos y servicios, desde su motor de búsqueda –el más usado a nivel global– hasta funciones de ofimática como el correo electrónico Gmail, los documentos Docs, la plataforma de almacenamiento Drive, o la aplicación de videoconferencias Meet. El coloso tecnológico asegura que un 75% de su código ya lo escribe Gemini, su modelo de inteligencia artificial. Esta realidad, explicada por este diario durante Google Cloud Next (el evento mundial celebrado recientemente en Las Vega) sirve como ejemplo para demostrar que la IA está revolucionando todos los campos profesionales. Pero hay uno, en concreto, especialmente afectado: la programación y el desarrollo de software. La educación superior y la formación especializada de posgrado no está al margen y trata de dar respuesta a este 'tsunami'.

Empresa privada, Formación Profesional (FP) y universidad se ha dado la mano para sacar adelante el primer posgrado en AI Engineering para desarrolladores, ofertado por la Politècnica de Catalunya (UPC) para profesionales en activo y que comenzará el próximo noviembre. “Ningún trabajador puede renunciar a la formación a lo largo de la vida. La IA está trasformando el mercado de trabajo y todos necesitamos estar al día. Si no, corremos el riesgo de no ser atractivos laboralmente y perder nuestro empleo”, explica Gerard Campanera, director de UPC School, el departamento de la formación continua de la UPC que también dispone de bolsa de trabajo.

"La IA está trasformando el mercado de trabajo y todos necesitamos estar al día. Si no, corremos el riesgo de no perder nuestro empleo" — Gerard Campanera, director de UPC School,

Al igual que los másteres, los cursos de posgrado suponen una alta especialización. La diferencia es el número de horas. Frente a los 60 créditos ECTS de los primeros (uno o dos años de duración), los segundos rondan los 20 o 30 y culminan con un diploma de especialista (o de experto). El posgrado en AI Engineering para desarrolladores -que contará con 25 plazas y cuyo plazo de inscripción ya está abierto- está pensado para que los alumnos (profesionales de la ingeniería y de la informática) puedan combinar la formación con sus empleos. Por eso, constará de 18 créditos (135 horas lectivas) tendrá formato 'online' y horario de tarde: dos horas y media durante dos días a la semana.

Poner en marcha el posgrado ha sido posible gracias a la colaboración de tres agentes: universidad, FP y empresa privada. El Institut Tecnològic de Barcelona (ITB), centro de referencia en FP tecnológica, participa con su infraestructura Nuvulet, un centro de datos equipado con la última tecnología. Mientras, el papel de IsardVDI, empresa especializada en programación informática y consultoría tecnológica, garantiza el hecho de que la formación del posgrado sea muy práctica y acorde con las necesidades reales del mercado laboral. Uno de los profesores del posgrado, precisamente, será Alberto Larraz, CEO y cofundador de IsardVDI, donde lidera el desarrollo de soluciones innovadoras en virtualización y entornos digitales. “La visión de la empresa es muy necesaria porque nos aporta la experiencia del día a día”, resume el responsable de UPC School.

La docencia también correrá a cargo de Cecilio Angulo, delegado del rector para la IA y miembro del Intelligent Data Science and Artificial Intelligent (IDEAI) de la UPC. En un reciente reportaje en este diario sobre el impacto de la IA en los campus (no solo en los científicos sino también en las Humanidades y las Ciencias sociales), Angulo pedía dejar de demonizar la IA en las clases. "Educar prohibiendo es muy fácil, lo complicado es educar permitiendo, que es nuestro caso. Gran parte de la sociedad ha demonizado la IA, y eso es un error". Si todos los campus han integrado la IA para que los alumnos aprendan con ella y no a pesar de ella, con más motivo lo ha hecho la UPC, de donde saldrán los futuros ingenieros e ingenieras que crearán nuevas herramientas de inteligencia artificial en el futuro. Como el resto de campus, la UPC insta a su alumnado a usar la última tecnología con “sentido ético y destreza” para ser “más rápido y efectivo”.

Formación online

El posgrado es AI Engineering también supone otra novedad: una apuesta clara y decidida de la universidad pública por la formación online, un sector en el que la privada come el terreno. “La formación a distancia comporta ventajas competitivas. Entre otros aspectos, concilia muy bien con la formación a lo largo de la vida y permite a los séniors compaginar estudios, trabajo y familia”, asegura el catedrático de la Pompeu Fabra (UPF) Carles Ramió, autor de ‘La privatización de la universidad', donde deja claro que las los campus presenciales públicos ofrecen un 2% de los grados y un 16% de los másteres en la modalidad a distancia, frente al 20% y al 50% respectivamente de los privados. “Las universidades públicas deberían decidir si entran o no de manera decidida en la formación a distancia, que goza, además, de una gran aceptación social”, concluye el catedrático

Lejos de ser una experiencia aislada, el posgrado es AI Engineering para desarrolladores será una palanca para que la UPC siga explorando más posibilidades formativas de la mano de FP y de la empresa. Las compañías privadas, efectivamente, no puede quedar al margen de los centros educativos. Miembro destacado de la red estatal de centros de excelencia de FP, el ITB firmó recientemente otro acuerdo con la multinacional HP para crear un aula referente en IA que permitirá a los estudiantes trabajar con los mismos recursos que utilizan los entornos profesionales más avanzados. El aula servirá como centro de investigación aplicada e innovación educativa, impulsando la capacitación práctica en campos como el ‘machine learning’, la computación acelerada y la visión artificial.