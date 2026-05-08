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Desabastecimiento

Sanidad confirma problemas de suministro del tranquilizante Tranxilium hasta septiembre

En España no existe otro medicamento que contenga el mismo principio activo

Varias cajas de Tranxilium.

Varias cajas de Tranxilium.

Jordi Puig

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa de que Tranxilium 20 mg polvo y disolvente para solución inyectable continúa registrando problemas de suministro por retrasos en su fabricación, según ha comunicado el titular de autorización de comercialización del medicamento. Neuraxpharm Spain S.L.U ha confirmado también que su suministro no se reestablecerá hasta septiembre de 2026 y no en junio, tal como informó la AEMPS en agosto del año pasado. Aunque la Agencia ha intentado importar medicamento extranjero, por el momento no ha sido posible localizar unidades de otros mercados.

En España no existe otro medicamento autorizado y comercializado que contenga clorazepato dipotásico como principio activo para la vía parenteral, pero sí hay otras benzodiazepinas disponibles en formulación inyectable, como diazepam o clonazepam, que podrían considerarse como alternativas en diversas situaciones o escenarios clínicos. Es importante destacar que no todas las indicaciones son coincidentes y quizá no todos los pacientes tratados con clorazepato dipotásico puedan tener una transición adecuada a estas alternativas.

Diazempam y clonazepam, sin problemas

Actualmente, los medicamentos inyectables comercializados que contienen diazepam y clonazepam no presentan problemas de suministro. En cambio, lorazepam inyectable (Temelor 4 mg/ml solución inyectable EF), que también podría considerarse como una alternativa, sí se encuentra en problemas de suministro y, de momento, no se dispone de una fecha prevista para su restablecimiento.

Noticias relacionadas y más

Para facilitar el seguimiento de este tipo de incidencias, el Centro de Información Online de Medicamentos (CIMA) de la AEMPS dispone de un listado de problemas de suministro, cuya información se mantiene actualizada de forma permanente.

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