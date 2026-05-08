La radiación solar crece más de un 10% en algunos puntos de Catalunya

La radiación solar ha aumentado más de un 10% en algunos puntos de Catalunya durante las últimas décadas. Es una de las conclusiones del nuevo análisis del recurso solar del territorio, que también detecta incrementos generalizados en buena parte del territorio, con subidas que van desde el 1,5% hasta valores superiores al 10% en las estaciones con resultados más significativos.

El dato refuerza el papel de Catalunya como una de las áreas con mayor potencial solar en el contexto europeo. La irradiación global diaria sobre superficie horizontal se mueve, de media anual, entre los 13,5 y los 16,5 MJ/m2, aunque con diferencias notables según la zona. Entre las áreas con mayor radiación destacan las comarcas interiores y occidentales, especialmente la plana de Lleida y varios sectores del sur.

En cambio, los niveles más bajos se localizan en zonas de montaña, en puntos de los Pirineos orientales y en el eje que va aproximadamente del Baix Empordà al Ripollès. Las diferencias se explican por factores como la altitud, la nubosidad, la continentalidad o la posición geográfica de cada territorio.

Nuevo atlas

Estas conclusiones proceden de la edición 2025 del Atlas de Radiación Solar de Catalunya, elaborado por el Institut Català d’Energia y la Universitat de Girona. El documento actualiza la versión publicada en el año 2000 y toma como referencia el periodo 1991-2020, con datos recogidos durante décadas por la Xarxa de Mesura de la Radiació Solar a Catalunya y estaciones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Más allá del diagnóstico climático, el nuevo mapa solar se plantea como una herramienta práctica para acelerar la transición energética. Conocer con más precisión dónde, cuándo y con qué intensidad llega la radiación solar permitirá mejorar, explican desde la Generalitat, la ubicación de instalaciones fotovoltaicas y térmicas, además de ajustar previsiones de producción y reducir incertidumbres en la planificación de nuevos proyectos.

De hecho, los resultados de este nuevo mapa ya se han tenido en cuenta a la hora de desarrollar la propuesta de PLATER, el documento guía que indica dónde es conveniente situar nuevos proyectos de energías renovables.

La información también puede tener impacto en otros ámbitos. Los datos servirán para orientar decisiones en arquitectura, diseño de edificios, agricultura, prevención de incendios, gestión de espacios naturales e investigación climática. El ICAEN ya dispone, además, de una aplicación telemática que permite consultar la evolución de la radiación solar en distintos puntos de Catalunya durante los últimos 40 años, con registros que se actualizan mensualmente.