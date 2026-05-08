Este es el protocolo aprobado para la crisis del hantavirus: Consulte aquí

La Comisión de Salud Pública, de la que forman parte todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado un protocolo para evitar que se expanda el virus de hantavirus. El documento establece que son 'contactos' las personas asintomática con estancia en el barco afectado entre el 1 de abril y el 10 de mayo o contacto con un caso confirmado durante su periodo de transmisibilidad; un 'caso probable' un contacto que desarrolla alguno de estos síntomas: fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea, lumbalgia; y un 'caso confirmado' la persona con una prueba de laboratorio positiva para virus Andes (ANDV) confirmada en el Centro Nacional de Microbiología del ISCIII. Según establece la OMS, el periodo máximo de incubación se considera de 42 días. Se considera periodo de transmisibilidad 2 días antes hasta 5 días después de la fecha de inicio de síntomas de un caso confirmado.

Cualquier persona que estuviera en el buque MV Hondius entre el 1 de abril y el 10 de mayo o estuvieran en contacto con un caso confirmado deben someterse a una cuarentena obligatoria en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Si encima presenta síntomas como fiebre, ahogo, mialgias o vómitos, el paciente será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa.

El protocolo ha sido acordado previamente por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) y considera los contactos con el virus entre probables y confirmados, siempre siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud.

El documento establece que los pasajeros ingresados en el hospital permanecerán en cuarentena en habitaciones individuales aisladas y sin visitas. Se les hará una prueba de PCR, en suero y sangre, a la llegada al hospital y otra prueba 7 días después. Las muestras se enviarán al Centro Nacional de Microbiología (CNM) preservando su contenido para evitar contagios.

Si la segunda PCR es negativa, se reevaluarán las condiciones de realización de la cuarentena por el Comité técnico del SIAPR. El protocolo remarca que si en algún momento, independientemente de si desarrolla o no síntomas, se obtiene un resultado de PCR positivo, se manejará como un caso confirmado.

Por tanto se hará una vigilancia activa supervisada, con registros de temperatura dos veces al día y ver si desarrolla síntomas. Si hay fiebre se considera un caso probable. El protocolo también establece que "se fomentará el bienestar emocional de los contactos, garantizando la comunicación por vía telemática con sus personas allegadas". Además también el personal sanitario y de limpieza seguirá las precauciones biosanitarias para evitar contagio que se establecen en el protocolo, con batas impermeables, guantes y protección de ojos además de garantizar el traslado de las muestras con total seguridad.

Casos confirmados

Cualquier contacto que desarrolle síntomas, será trasladado a una habitación de aislamiento con presión negativa y se realizarán PCR en sangre y suero y frotis nasofaríngeo que se enviarán al Centro Nacional de Microbiología.

Si la prueba resulta negativa pero el paciente sigue con síntomas, se repetirá a las 24 horas. Si continúa siendo negativa y no hay un diagnóstico alternativo, continuará en aislamiento repitiendo la prueba diagnóstica cada 48 horas. El caso probable se mantendrá aislado hasta la resolución de los síntomas o confirmación de un diagnóstico alternativo, que continuará con la cuarentena.

Ante un resultado positivo a virus el paciente se ingresará en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) hasta la recuperación clínica y en caso de personas asintomáticas hasta la obtención de una prueba negativa.

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El Ministerio de Sanidad subraya que todas las actuaciones del protocolo podrán actualizarse de manera continua en función de la evolución del brote y del conocimiento científico disponible a nivel nacional e internacional.