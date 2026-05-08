Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 8 de mayo de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 8 de mayo de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- Manuela del Caño, neurocientífica: “El reguetón y la música electrónica activan más zonas del cerebro que una sonata de Bach”
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre los meses de mayo y junio puede aparecer el 'Superniño
- Oriol Mitjà, infectólogo: 'La letalidad de la variante de los Andes del hantavirus puede llegar al 40%
- Qué se sabe y qué no sobre el brote de hantavirus y los contagios en el crucero 'MV Hondius
- España acogerá al crucero del hantavirus en Canarias a petición de la OMS
- El asesino de Esplugues ingresa en la unidad psiquiátrica de Brians 1
Más ahorro para los conductores: Repsol amplía sus descuentos en combustibles hasta el 31 de mayo
Un proyecto de Repsol