Polémica por el pregón de la fiesta mayor de Lleida a cargo de Saúl Craviotto, policía nacional: ¿"Ejemplo de valores" o "blanqueo del fascismo"?

Lleida está a punto de adentrarse en una de sus fiestas más esperadas, la Festa Major, celebrada en mayo para rendir homenaje a Sant Anastasi, el patrón de la ciudad.

Cada año, la capital del Segrià se llena de actividades en sus calles, donde los más pequeños —y también los mayores— pueden disfrutar de unos días de fiesta y diversión.

Este 2026, las celebraciones comenzarán el viernes 8 y acabarán el lunes 11, y contarán con un amplio programa de actividades en distintos espacios del municipio: se incluirán verbenas, correfocs, gegants y conciertos, entre otras actividades.

Tradición envuelta en polémica

De hecho, el pistoletazo de salida después de la previa de la Festa Major será el pregón oficial, que se hará el día 8 a las 20.00 h en el salón de sesiones del Palau de la Paeria.

El escogido para hacer el pregón ha sido el policía nacional y piragüista Saúl Craviotto, máximo medallista olímpico de la historia de España, con nada menos que seis metales.

Sin embargo, su elección no ha estado exenta de polémica: una veintena de entidades, sindicatos y formaciones políticas, entre las que se encuentran el Ateneu Popular de Ponent, Òmnium Cultural, la ANC, Ustec, CGT, la CUP o la Colla Bastonera del Pla de l’Aigua, han rechazado rotundamente su participación como pregonero.

Comunicado y declaraciones

En un comunicado conjunto, publicado el miércoles pasado en sus redes sociales, las entidades exponen que "sus declaraciones en contra del referéndum del 1 de octubre de 2017, así como su apoyo explícito a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo sitúan en una posición alejada de una parte significativa de la sociedad catalana y leridana".

Y es que, durante la represión policial de octubre de 2017, compartió unas publicaciones polémicas en sus redes sociales en las que mostraba su apoyo a la aplicación del 155 y a sus compañeros de profesión.

Publicació de Saúl Craviotto al 2017. / INSTAGRAM / @saul_craviotto

Además, las entidades defienden que la elección de un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sin haber llegado a un consenso, "puede ser percibida como una decisión política", teniendo en cuenta el "papel que jugaron [en referencia a los policías] durante la jornada del 1 de octubre".

Apoyo al deportista

En el comunicado instan a la Paeria a reconsiderar la decisión y a "abrir un proceso de reflexión más participativo".

Ante esta situación, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, miembro del PSC, ha defendido la elección del piragüista en una rueda de prensa en la que ha afirmado que "el señor Craviotto es un ejemplo de valores y es un referente para mucha gente, especialmente joven".

Al apoyo al deportista también se ha sumado la oposición política: el líder del PP en Lleida, Xavi Palau, ha declarado que "un pregonero lo es en reconocimiento a su trayectoria profesional y porque ha llevado el nombre de Lleida por todo el mundo".

Continúa la polémica

Pero la polémica no acaba aquí: la portavoz de ERC en el ayuntamiento, Jordina Freixanet, también ha criticado que el actual hereu de las Festes de Maig es "un activo de Aliança Catalana".

Freixanet ha compartido en sus redes sociales un vídeo de la formación ultra en el que aparece el hereu, Xavier Sabaté Roldan, justificando su adhesión al partido, porque según dice, "Catalunya vive un momento muy preocupante, hay que recuperar el 'seny', el orden, la seguridad y la identidad como cultura y como país, y creo que la mejor forma y el mejor proyecto para conseguirlo es el de Aliança Catalana".

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Ante estas imágenes, la concejala republicana ha expresado que el "blanqueo del fascismo en las instituciones de Lleida es intolerable".