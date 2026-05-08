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MV Hondius

Países Bajos garantiza que el crucero con hantavirus partirá tras la evacuación

El MV Hondius llegará en la madrugada del sábado al domingo y podría acelerarse el proceso de desembarco y traslado debido a que el martes las condiciones meteorológicas empeoran

Rueda de prensa de la secretaria general de Protección Civil y el secretario de Estado de Sanidad

Rueda de prensa de la secretaria general de Protección Civil y el secretario de Estado de Sanidad / Carlos Luján / Europa Press

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife
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Total colaboración de Países Bajos con Canarias para proceder en el menor tiempo posible al desembarco y traslado a sus países de origen de los pasajeros del crucero afectado por un brote letal de hantavirus.

Los representantes de la embajada y consulado de Países Bajos reunidos este viernes en la sede de Presidencia con el jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo, y varios miembros del gabinete, también coincidieron en que, en cuanto no quede ningún pasajero a bordo, el buque partirá de inmediato para ser desinfectado en Holanda.

Así lo confirmó el vicepresidente Manuel Domínguez tras la reunión, que también avisó de que “la ventana de oportunidad para proceder a la evacuación es muy corta, ya que las previsiones meteorológicas prevén que el martes empeore el estado de la mar y el viento”.

Por tanto, Domínguez no descarta que se proceda al desembarco y traslado de los viajeros del buque, “que llegará entre las 3 y las 5 de la madrugada del sábado al domingo” al puerto de Granadilla, desde el mismo domingo, sin esperar al lunes, aunque esa decisión depende de Estado.

“Lo que está claro es que cuando el primer viajero desembarque, ya tiene que haber un avión en tierra para recibirlo”, insistió. Al respecto, recordó que ya está garantizado que el mismo domingo estarán en pista, preparados para recibir a los viajeros, aviones de Estados Unidos, Italia, Países Bajos y Reino Unido.

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“Lo que hemos constatado en la reunión de hoy es que Países bajos coincide con Canarias en que el buque estará el menor tiempo posible fondeado en aguas canarias, que no atracará y que el crucero partirá con su tripulación, que en este momento es asintomática según los datos aportados, cuando no quede ningún viajero a bordo”, concluyó Domínguez

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