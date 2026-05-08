Un nuevo atlas revela un incremento de la radiación solar en Catalunya de hasta el 10% en cuatro décadas: Lleida despunta

La radiación solar en Catalunya presenta incrementos en los últimos cuarenta años que oscilan entre el 1,5% y el 10%, según un análisis de series históricas que acompaña la actualización del atlas para medirla que se ha presentado este viernes en Girona.

La publicación anterior era del 2000 y, ahora, la directora del Institut Català de l'Energia (ICAEN), Anna Camp, y el rector de la Universitat de Girona (UdG), Josep Calbó, han mostrado el nuevo documento, que ofrece todos los detalles sobre el impacto solar en Catalunya.

Esta comunidad cuenta con una irradiación global diaria sobre superficie horizontal de entre 13,5 y 16,5 megajulios por metro cuadrado, con diferencias de hasta el 20% entre las zona con mayor y menor incidencia.

Los datos apuntan a que los valores más elevados se concentran en las zonas interiores y occidentales, especialmente en torno a Lleida y en sectores del sur de Catalunya, mientras que los mínimos se registran en áreas de montaña, sectores del Pirineo Oriental y en un eje que se extiende aproximadamente entre las comarcas del Baix Empordà y el Ripollès.

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La publicación de este atlas pone a disposición de la comunidad científica y académica, de las empresas, administraciones y ciudadanía una información para contribuir a la toma de decisiones en materia de energía y clima, así como al impulso de un sistema energético más sostenible y resiliente.