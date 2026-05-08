Mònica Carol, epidemióloga: "El riesgo de contagio por hantavirus en Catalunya es bajo, no circula por la calle"

Con el recuerdo todavía reciente del coronavirus han saltado todas las alarmas, pero lejos de buscar paralelismos, "el hantavirus no tiene una transmisión rápida ni continuada como la covid". Lo explica la responsable de vigilancia epidemiológica de la Catalunya Central, Mònica Carol, que quiere enviar un mensaje tranquilizador: "El riesgo de contagio en Catalunya es bajo, y la posibilidad de transmisión está bajo control. Debemos evitar la alarma social injustificada".

Carol recuerda que en toda Catalunya "hay un único precedente confirmado en años", en 2024 en el Berguedà, "que evolucionó favorablemente, y aun así, es un caso sospechoso porque analíticamente cuesta ponerlo en evidencia. Fue un caso aislado y vinculado a un entorno rural muy concreto", añade. Y es que el hantavirus pasa de animal a persona, y solo hay una variante, la de los Andes, que se puede transmitir entre humanos. Es la que habría contagiado a los pasajeros del crucero que salió de Argentina y que ha causado tres muertes (hasta este miércoles), si bien la hipótesis, dice Carol, es que la infección se originara en tierra, antes de subir al barco, y a partir de ahí podría haber habido alguna transmisión a bordo. Sin embargo, este contagio "debe producirse con un contacto muy estrecho y prolongado" y, por tanto, el riesgo para Europa "es muy bajo".

"Es una enfermedad muy poco frecuente", insiste la epidemióloga, entre otras cosas porque "no es un virus que circule por la calle", sino que el riesgo se da en casetas o refugios cerrados como almacenes o granjas, al realizar tareas de limpieza o en las que se remueve la tierra, teniendo en cuenta que "el contagio más habitual es con polvo contaminado de orina o excrementos secos de roedores infectados". Sanitariamente, explica que también hay una reacción muy rápida, y cuando aparece una alerta, "se hace una notificación inmediata del caso, y el trabajo se centra en una labor de vigilancia epidemiológica, en una evaluación continuada del riesgo y en una comunicación clara y basada en la evidencia".

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En cuanto a los pasajeros del barco, Carol recuerda que los catalanes que viajan en él no presentan síntomas. Se les aplicará una cuarentena de entre una y seis semanas desde el último contacto, que es el periodo de incubación del virus, "porque es la mejor manera de tenerla controlada y de reducir las posibilidades de transmisión, en un hospital centralizado, seguro y con circuitos cerrados".