Un 'streamer' bate un récord mundial en YouTube: 9 días en directo y 45 millones de euros recaudados para el cáncer infantil

'Influencers', deportistas o actores tienen un altavoz muy valioso, que muchos de ellos demuestran saber aprovechar para hablar de lo que realmente importa y reivindicar (o aportar) en causas sociales. Es el caso del 'stramer' polaco' Piotr Hancke, más conocido en redes sociales como 'Łatwogang', que ha firmado un récord Guiness: nueve días en directo y más de 45 millones de euros recaudados para investigar sobre el cáncer infantil.

Este creador de contenido anunció que estaría en directo varios días, escuchando "Ciągle tutaj jestem" (Todavía estoy aquí), del rapero polaco Bedoes 2115 junto a Maja Mecan, una paciente oncológica de 11 años. En este directo, 'Łatwogang' ha logrado recaudar 251 millones de 'zlotys' (más de 45 millones de euros) que irán a la organización benéfica polaca 'Cancer Fighters Foundation'.

"No es una sentencia de muerte"

Dos jugadores del Barça, Robert Lewandowski y Lamine Yamal, también han querido aportar en esta causa benéfica y han aparecido en el vídeo bailando la canción.Según medios locales, el delantero azulgrana y su mujer habrían donado un millón de euros a la causa. Chris Martin, vocalista de Coldplay, también ha aportado su granito de arena. Durante el directo, el 'stramer' y algunos voluntarios aparecen rapándose para visibilizar el dolor de los pacientes cuando pierden el pelo durante la quimioterapia.

Tras el hito, el 'stramer' ha reconocido que solo a los pacientes oncológicos “se les debería llamar personas que han hecho algo grandioso”. También ha recordado que el protagonismo no le pertenece a él. "No se trata de nosotros, sino de los niños y de todos aquellos que no tienen más remedio que luchar contra esta injusticia. Cambiemos para siempre nuestra forma de pensar sobre el cáncer. No es una sentencia de muerte; lo superaremos y lucharemos contra él. Siempre con la frente en alto", ha escrito en un comunicado,

Hasta ahora, la mayor cantidad recaudada en una transmisión en YouTube fue de 19,5 millones de dólares: lo lograron los creadores de contenido Adrien Nougaret y Alexandre Dachary en septiembre del año pasado.

La respuesta de la fundación

El presidente de la organización benéfica, Marek Kopysc, reconoció que estaban "apuntando alto" para ayudar a "niños inocentes que luchan las batallas más difíciles cada día".

La Fundación Cancer Fighters subraya que no basta con agradecer, sino que es necesario actuar con claridad y rendir cuentas: "esta cantidad no es solo una gran oportunidad para ayudar, sino también una enorme responsabilidad". Por ello, el plan se articula en tres pilares: ayuda urgente a los beneficiarios, apoyo estructural a las clínicas y una transparencia total en el uso de los fondos.

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A partir de ahora, se priorizará cubrir necesidades inmediatas de pacientes (tratamientos, rehabilitación, transporte o medicamentos), así como apoyar su recuperación a largo plazo y mejorar los recursos de los centros médicos.