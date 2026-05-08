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Hantavirus en el crucero MV Hondius, hoy en directo: nuevos contagios, cuarentena de los pasajeros y próxima llegada del barco a Tenerife

La OMS confirma un segundo caso de hantavirus en el crucero y prepara la evacuación de dos tripulantes con síntomas

Hantavirus: qué es la enfermedad que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico, síntomas y cómo se contagia

¿Qué es el hantavirus? Así es la cepa Andes que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

¿Qué es el hantavirus? Así es la cepa Andes que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

Sara Fernández

Patricia Martín

Patricia Martín

Barcelona
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El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y al menos nueve contagios. Los pasajeros que continúan en el barco no tienen síntomas, dado que los contagiados ya han sido evacuados. Entre los pasajeros que siguen en el crucero se encuentran 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. Oficialmente, son cinco casos confirmados y tres sospechosos. Se prevé que el barco llegue a Canarias entre el domingo y el lunes, donde los pasajeros de otras nacionalidades serán repatriados y los españoles serán enviados, previsiblemente, al Hospital Gómez Ulla para cumplir cuarentena.

Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

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