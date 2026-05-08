Hantavirus en el crucero MV Hondius, hoy en directo: nuevos contagios, cuarentena de los pasajeros y próxima llegada del barco a Tenerife

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y al menos nueve contagios. Los pasajeros que continúan en el barco no tienen síntomas, dado que los contagiados ya han sido evacuados. Entre los pasajeros que siguen en el crucero se encuentran 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. Oficialmente, son cinco casos confirmados y tres sospechosos. Se prevé que el barco llegue a Canarias entre el domingo y el lunes, donde los pasajeros de otras nacionalidades serán repatriados y los españoles serán enviados, previsiblemente, al Hospital Gómez Ulla para cumplir cuarentena.

Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

Patricia Martín España ultima un dispositivo de evacuación complejo y sin precedentes: "No habrá ningún contacto con la ciudadanía" Lea el artículo en este enlace.

Nuevos estudios "Actualmente, se están realizando nuevos estudios para determinar su posible origen geográfico y su emparentamiento con otras cepas involucradas en transmisión de persona a persona", informó el Ministerio de Salud argentino en un comunicado. En la reunión, también se presentó información sobre el recorrido por diversas zonas de Argentina, Chile y Uruguay que entre finales de noviembre pasado y hasta subir al crucero hizo la pareja de neerlandeses que fue la primera en presentar síntomas de la enfermedad y cuyos integrantes fallecieron luego. El Ministerio de Salud argentino reiteró a las provincias la necesidad de intensificar la vigilancia epidemiológica y de 'sensibilizar" a los equipos de salud para mejorar la sospecha y detección de casos ante síntomas compatibles con la enfermedad, de la que se han detectado 42 contagios en lo que va de 2026.

Argentina refuerza la vigilancia epidemiológica del hantavirus Los ministros de Salud de las diversas provincias de Argentina se reunieron este jueves con autoridades sanitarias nacionales para coordinar medidas de refuerzo de vigilancia epidemiológica del hantavirus a partir del brote de la enfermedad en un crucero que zarpó del país suramericano el pasado 1 de abril. Según informaron fuentes oficiales, en la reunió se presentó la información actualizada sobre el brote detectado en el Mv Hondius luego de su partida del puerto argentino de Ushuaia, en la sureña provincia de Tierra del Fuego. En el encuentro, las autoridades nacionales informaron que, de momento, no es posible confirmar el origen del contagio. De todos modos, indicaron que la prueba realizada a uno de los pasajeros del crucero ingresado en Sudáfrica permitió identificar que la variante de hantavirus corresponde a la cepa Andes, con presencia en las sureñas provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén, y en el sur de Chile.

Datos de la OMS La OMS ha determinado que por ahora hay cinco contagios confirmados y otros cuatro sospechosos, a lo que se añaden dos personas que viajaban en el barco -que zarpó el 1 de abril de Usuhaia (sur de Argentina)- aisladas en Singapur sin síntomas o muy leves. La agencia también investiga el posible origen del brote, que podría estar en un viaje ornitológico por Argentina, Chile y Uruguay realizado por el matrimonio neerlandés que falleció. Además, otra mujer murió en el barco tras presentar síntomas de neumonía.

Siguiente fase: cuarentenas y desinfección del buque Tras las discrepancias sobre la obligatoriedad de las cuarentenas de los españoles que mostraron el miércoles el Ministerio de Defensa y el de Sanidad, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado que será obligatoria "en los casos que se determinen" por las autoridades científicas. El periodo de incubación del hantavirus puede oscilar -según la OMS- entre una y seis semanas, pero ahora hay que establecer el día cero en el que han dejado de tener contacto con contagiados para calcular las cuarentenas sin que se alargue el proceso. Ninguno de los ocupantes del buque presenta síntomas desde el 28 de abril. Los catorce españoles se encuentran bien y cuando lleguen a Madrid serán evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid -que cuenta con unidades de aislamiento de alto nivel-, previa firma del consentimiento para ello, y posteriormente se analizará día a día su evolución con todas las pruebas que sean necesarias.

Coordinación España está coordinando la llegada de los aviones de los países que quieran recoger a sus compatriotas, o bien los que desean hacerlo de manera conjunta. Hasta el momento, está prevista la llegada de un Boeing 747 desde Estados Unidos y de otro avión del Reino Unido, además del ya anunciado por el Gobierno de España para trasladar a los afectados a Madrid. Es previsible que este viernes el resto de estados implicados -hay 23 nacionalidades- confirmen si desplazan aeronaves para evacuar a sus compatriotas, que se harían en avión medicalizado en el caso de que el pasajero presentara síntomas.

Calendario y evacuación El buque quedará fondeado frente al puerto de Granadilla (Tenerife) el domingo a mediodía. Los pasajeros serán trasladados en lanchas en grupos de cinco hasta el puerto -que no tiene infraestructura para acoger a pasajeros- y de ahí a los aviones. El dispositivo estará completamente aislado de la población y perimetrado, así como los vehículos y la zona del aeropuerto, aunque todavía están por determinar los últimos detalles. Nadie abandonará el barco hasta que no haya llegado su transporte al cercano aeropuerto de Tenerife Sur (situado a diez minutos en coche del puerto). También se evacuará el cadáver de la persona fallecida en el buque, pero con otro protocolo, el habitual de estos casos.

Nueva jornada de intensos preparativos ante el reto de recibir al crucero con hantavirus La organización del dispositivo ante la llegada a Tenerife del crucero MV Hondius, en el que se ha declarado un brote de hantavirus, avanza este viernes con otra frenética jornada de reuniones, cuando faltan unas 48 horas para que el sistema sanitario y organizativo de España afronte un nuevo reto. Estas son las claves del protocolo que se conocen hasta el momento, con mensajes de tranquilidad por parte del Gobierno y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que insiste en que no estamos ante otra pandemia como con la covid.

Tres personas vinculadas al crucero con hantavirus están en aislamiento en Canadá Las autoridades canadienses informaron este jueves de que han ordenado a dos personas que viajaron en el crucero afectado por el hantavirus que se aíslen en sus hogares y están vigilando el posible desarrollo de la enfermedad. Una tercera persona, que no viajó en el MV Hondius pero estuvo en el mismo vuelo que un individuo que mostraba síntomas de la enfermedad, también se encuentra en autoaislamiento en Canadá, dijeron las ministras de Asuntos Exteriores, Anita Anand, y Salud, Marjorie Michel, en un comunicado. Las autoridades canadienses añadieron que la tercera persona "no es considerada de alto riesgo" por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además de los dos canadienses que abandonaron el MV Hondius antes de que se iniciase el brote epidémico, otros cuatro ciudadanos de Canadá se encuentran en estos momentos a bordo de la embarcación.