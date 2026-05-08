Fundesplai celebra su fiesta anual con un llamamiento a la paz y la democracia

Fundesplai organiza el domingo 10 de mayo, de 11.00 a 17.00 horas, Festa Esplai, la gran celebración del ocio educativo que está abierta a niños, jóvenes, monitores y monitoras y familias de toda Catalunya. La convocatoria cumple 40 años y, para celebrarlo, la entidad ha preparado una jornada lúdica con más de 50 actividades para todas las edades: talleres de sostenibilidad, para aprender cómo funcionan los drones, espectáculos, música, circo, gincana para familias... Además, el acontecimiento también contará con la participación de cantantes como Suu, David Rees, Sara Roy, Edu Esteve, Mama Dousha, Lluís Sànchez y Cesc Sansalvadó.

En estos 40 años, la Festa Esplai se ha convertido en un referente en el mundo del ocio. Una gran celebración que, a la vez, sirve para mostrar la tarea educativa, social y ambiental que hace la entidad y dar el pistoletazo de salida a la campaña de actividades de verano. Además, Festa Esplai es uno de los puntos culminantes de la campaña de verano.

“Os animamos a jugar y pasarlo muy bien participando en todas las actividades y espectáculos. También querríamos que pudierais demostrar y expresar que todas y todos queremos la Paz y la Amistad y que este encuentro es una forma de sentirnos más juntos y solidarios”. Con estas palabras se anunciaba en 1986 la primera edición de la Festa del Maig, que entre 1986 y 2004 se hizo en el Parc de Torreblanca, entre Sant Joan Despí y Sant Just Desvern. La Festa del Maig se convirtió en Festa Esplai desde 2005, cuando Fundesplai trasladó la ubicación al Parc Nou del Prat de Llobregat.

Una Festa Esplai por la paz

La fiesta siempre se ha hecho eco de las preocupaciones sociales y educativas de cada momento. Este 2026 el eje estará enmarcado en la propuesta educativa 'Amb Veu i En Peu' por los valores de la paz, la democracia y la participación. Una iniciativa de plena actualidad en un contexto de creciente belicismo y proliferación de los discursos de odio.

La Festa Esplai incluirá diferentes actividades relacionadas con la educación para la paz y la participación, como “La Plaza de los Derechos Digitales” o “¡Di la tuya!”, que animarán a los niños a expresar sus opiniones de manera creativa, o “Los prompts por la Paz”, sobre cómo la tecnología puede favorecer una cultura de paz.

Actividades sobre sostenibilidad

En Festa Esplai también habrá muchos talleres relacionados con la sostenibilidad: por ejemplo, una actividad dinamizada por el CRAM (Centro de Recuperación de Animales Marinos) sobre la importancia de preservar la biodiversidad marina; “El huerto en el balcón”, que enseña cómo podemos tener en casa un semillero con diferentes hortalizas de temporada; o el “Escape Room de Mariposas”, un juego con cuatro pruebas en el que los niños podrán conocer las mariposas mientras resuelven enigmas y se divierten al máximo.

También habrá diferentes actividades de gran formato, como un rocódromo y una tirolina, donde niños y jóvenes podrán disfrutar de una actividad de escalada con un equipo de personas expertas; el “Ecoxoc”, donde las personas participantes podrán divertirse en familia con unos artefactos que no utilizan energía eléctrica, sino que se mueven con la fuerza de los pies, fomentando la actividad física y la colaboración, una manera diferente de disfrutar de los coches de choque tradicionales, más cooperativa y más sostenible; o diferentes torneos deportivos de fútbol y baloncesto.

Actividades de tecnología con vocación social

La tecnología también tendrá su espacio en la Festa Esplai con talleres como 'Los drones buenos', donde niñas y niños aprenderán de la mano de investigadores de la UPC que los drones también sirven para hacer rescates de personas, ayudar en tareas agrícolas o incluso para polinizar flores.

La Festa Esplai acogerá el Bategament Fest, un festival sobre salud mental gestionado íntegramente por jóvenes de los esplais de la Federació Catalana de l’Esplai. Esta actividad forma parte del proyecto Balance, una iniciativa que busca capacitar a las personas jóvenes para que se conviertan en agentes activos en la promoción del bienestar emocional y la salud mental.

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Campaña de verano

La campaña de actividades de verano de Fundesplai de este 2026 lleva por lema 'Un verano para vivir' y está centrada en el bienestar emocional de niños y jóvenes, para aprender a cuidarse a uno mismo, a los demás y al planeta. La entidad ofrece la máxima calidad, diversidad y equidad en las más de 1.800 tandas y 111.000 plazas de sus colonias, casales, campamentos, campus, rutas e intercambios. Todas las actividades están organizadas por Fundesplai y los 145 esplais y proyectos de ocio que forman parte de ella y con la colaboración de diferentes organizaciones, y se desarrollarán en todo el territorio.