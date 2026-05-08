Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusHantavirus EspañaLeche PascualViviendaBebé maltratadoNarcolancha HuelvaEl Último de la FilaReal Madrid TchouaméniPredilect AndalucíaGuerra Irán
instagramlinkedin

Salud

El cardiólogo Diego Alarcón: "Las personas que suben y bajan escaleras viven más y mejor"

El experto destaca que este gesto cotidiano puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Los entrenadores ya coinciden: "Caminar 1 hora todos los días con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año"

Pareja corriendo escaleras arriba en un entorno urbano, vista trasera

Pareja corriendo escaleras arriba en un entorno urbano, vista trasera / Sport

Claudio Torres

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Mantener una buena salud cardiovascular no siempre requiere largas sesiones de entrenamiento ni rutinas exigentes. Cada vez más expertos coinciden en que pequeños cambios en la vida diaria pueden tener un impacto significativo en el organismo, especialmente cuando se trata de reducir el sedentarismo.

En esta línea, el cardiólogo Diego Alarcón ha puesto el foco en un hábito cotidiano que muchas personas pasan por alto: subir escaleras. Según explica, esta actividad, aparentemente simple, puede convertirse en un ejercicio muy completo y eficaz para el corazón. De hecho, señala que su intensidad puede equipararse a correr a un ritmo cercano a los 10 kilómetros por hora.

El especialista destaca que incorporar este gesto en la rutina diaria tiene efectos directos sobre varios factores de riesgo cardiovascular. Entre los beneficios más relevantes se encuentran la reducción de la presión arterial y la mejora de la sensibilidad a la insulina, un aspecto clave en la prevención de la diabetes tipo 2. Además, contribuye a la pérdida de grasa corporal y actúa como un potente antiinflamatorio, al igual que otros ejercicios físicos.

Alarcón también subraya su utilidad en etapas concretas de la vida, como la menopausia. En mujeres en este periodo, subir escaleras puede ayudar a disminuir la rigidez arterial, un fenómeno asociado al envejecimiento del sistema vascular.

Otro de los puntos clave es la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria, fundamental para reducir el riesgo de enfermedades graves como el infarto o el ictus. En este sentido, el especialista insiste en que no es necesario recurrir a soluciones complejas: basta con aprovechar las oportunidades que ofrece el día a día para moverse más.

Noticias relacionadas

En definitiva, sustituir el ascensor por las escaleras se presenta como una estrategia sencilla, accesible y gratuita que puede contribuir de forma notable a mejorar la salud general. Un pequeño cambio de hábito que, mantenido en el tiempo, puede marcar la diferencia.

TEMAS

  1. Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre los meses de mayo y junio puede aparecer el 'Superniño
  2. Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
  3. Una fiesta con 11 muertos en Patagonia reveló que hay supercontagiadores del hantavirus: 'Fue un hito que probó la transmisión interhumana
  4. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  5. Tormentas explosivas en Catalunya: relámpagos y muchos truenos, según Meteocat
  6. El bebé maltratado en Barcelona ya presentaba fisuras anales y un hematoma en la mejilla cuando visitó el Hospital de Sant Joan de Déu
  7. ¿Cómo se contagia el hantavirus? Este gráfico explica cómo se transmite el virus
  8. Los test genéticos prueban que el bebé maltratado en Barcelona es un niño sano, sin enfermedades que justifiquen sus lesiones

Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

El cardiólogo Diego Alarcón: "Las personas que suben y bajan escaleras viven más y mejor"

El cardiólogo Diego Alarcón: "Las personas que suben y bajan escaleras viven más y mejor"

Amir Lavine, experto en apego, explica por qué un WhatsApp puede ser tóxico: "Un mensaje sin respuesta puede disparar nuestra inseguridad"

Amir Lavine, experto en apego, explica por qué un WhatsApp puede ser tóxico: "Un mensaje sin respuesta puede disparar nuestra inseguridad"

Un estudio valida en 6,4 millones de personas dos algoritmos para predecir riesgo cardiovascular

Un estudio valida en 6,4 millones de personas dos algoritmos para predecir riesgo cardiovascular

Directo | El temor al mal tiempo obligará a acelerar la operativa de desembarco del crucero en Tenerife, que partirá hacia Países Bajos

Directo | El temor al mal tiempo obligará a acelerar la operativa de desembarco del crucero en Tenerife, que partirá hacia Países Bajos

La Guardia Civil despliega un puesto de mando en el puerto de Granadilla por la llegada del crucero MV Hondius.

Cazados 177 conductores borrachos o drogados durante los 'openings' de las discotecas en Ibiza

Cazados 177 conductores borrachos o drogados durante los 'openings' de las discotecas en Ibiza

El Gómez Ulla se reforzará con hasta 90 trabajadores por los pasajeros del crucero del hantavirus, que irán por un circuito "cerrado"

El Gómez Ulla se reforzará con hasta 90 trabajadores por los pasajeros del crucero del hantavirus, que irán por un circuito "cerrado"