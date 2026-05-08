Movilidad
El descarrilamiento de un tren de mercancías a la entrada del túnel de Rubí corta la circulación de la R8 hasta Cerdanyola
Se ha activado un servicio alternativo por carretera
El descarrilamiento de un tren de mercancías a la altura de la estación de Rubí - Can Vallhonrat, a la entrada del túnel que reabrió hace a penas una semana, ha obligado a limitar la circulación de la R8 de Rodalies entre Cerdanyola UAB y Granollers Centre.
El incidente no ha dejado heridos. En estos momentos, se activa un servicio alternativo por carretera entre Cerdanyola UAB y Martorell.
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