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El descarrilamiento de un tren de mercancías a la entrada del túnel de Rubí corta la circulación de la R8 hasta Cerdanyola

Se ha activado un servicio alternativo por carretera

Los trenes de mercancías vuelven a circular por el Túnel de Rubí

Los trenes de mercancías vuelven a circular por el Túnel de Rubí

Pau Lizana Manuel

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El descarrilamiento de un tren de mercancías a la altura de la estación de Rubí - Can Vallhonrat, a la entrada del túnel que reabrió hace a penas una semana, ha obligado a limitar la circulación de la R8 de Rodalies entre Cerdanyola UAB y Granollers Centre.

El incidente no ha dejado heridos. En estos momentos, se activa un servicio alternativo por carretera entre Cerdanyola UAB y Martorell.

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