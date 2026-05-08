El compromiso histórico de los agustinos con el barrio de Sant Roc de Badalona, donde "muchos laicos dan un gran ejemplo"

Son las seis y media de la tarde de un jueves de primavera no especialmente caluroso y un grupo de niños juega a futbol alrededor de la parroquia de Sant Roc, entre el puente de la autopista y el instituto Eugeni d'Ors, forrado con pancartas que piden más recursos para la escuela pública. Sobre la puerta de madera de la iglesia, unos conocidos versos de Bertolt Brecht pintados a mano recuerdan a todo el que pasa por delante que "hay personas que luchan un día y son buenas; otras que luchan un año y son mejores; pero hay que luchan toda la vida y esas son las imprescindibles". Tras esa puerta, son muchas las personas imprescindibles que han llenado de esperanza durante sus 60 años de historia la Fundació Ateneu Sant Roc, un luminoso oasis de oportunidades en medio de uno de los barrios más empobrecidos del área metropolitana de Barcelona.

Entre esas personas, el agustino Felipe Guerrero, durante 48 años rector de la parroquia -desde su creación, con el barrio, en los años 70-, o Salva Figuerola, director y una de las almas del Ateneu, quien acompaña al padre Dennis Pineda, prior local de la Orden de San Agustín (OSA), quien desde hace poco menos de dos años cogió con algo de vértigo -"igualar el trabajo de Felipe es imposible", señala- el timón de la parroquia. "Cuando vine aquí como párroco, Felipe me lo enseñó todo", recuerda el prior con agradecimiento. Felipe Guerrero, queridísimo en el barrio, es una de las personas que asistirá al encuentro con León XIV en Sant Agustí, en el Raval.

Salva Figuerola, este jueves frente a los armarios de la envidiable ludoteca del Ateneu. / Victòria Rovira

Pese a que llegar como párroco es algo completamente distinto, pero no era la primera vez que Dennis pisaba Sant Roc. Cuando estudiaba en el Centro Superior de Ciencias Eclesiásticas de la Orden de San Agustín, en Valladolid -donde llegó de su Filipinas natal el 9 de septiembre de 2009, fecha que no olvida-, un verano participó en un campo de trabajo en el barrio.

Este rincón de la Badalona olvidada sirve a los agustinos como territorio en el que aprender el concepto de cuarto mundo. Al llegar al Ateneu no solo ven, efectivamente, la situación de injusticia crónica que vive este vecindario, sino que se encuentran también con un grupo de personas que se dejan la piel por intentar hacer de este lugar un lugar más justo, garantizando derechos básicos como meriendas y duchas [a esta hora se mezclan por los pasillos el olor a 'nenuco' y pan tostado, olor a hogar], pero también ocio. El pan y las rosas.

Los estudiantes del Centro Superior de Ciencias Eclesiásticas de la Orden de San Agustín, en Valladolid, participan en campos de trabajo en Sant Roc para acercarse al cuarto mundo

"Queremos transformar la sociedad a través del arte, del juego, de la música, haciendo de la cultura un bien común", explica Salva mientras un grupo de chavales hace papiroflexia, otro repaso y otro, música. Son ya las siete de la tarde y prácticamente todos los espacios del Ateneu están llenos. Y hay niños también realizando actividades fuera. El director del Ateneu está especialmente orgulloso de haber logrado impulsar unas clases de tenis, que hacen en el patio del vecino Eugeni d'Ors en colaboración con la Fundació Rafa Nadal y la Fundació Tennis Barcelona.

Más de 340 voluntarios

Por el Ateneu pasan todas las semanas entre 250 y 300 personas. En 2025 participaron en el conjunto de sus proyectos -de madres que vienen por las mañanas con sus bebés a los jóvenes del Esplai Borinot- casi 20.000 personas, algo posible además de por un equipo de profesionales comprometido, por los más de 340 voluntarios y los 380 socios.

Los agustinos han estado siempre presentes en Sant Roc. Durante décadas con Felipe y ahora con Dennis, con muchas ganas también de trabajar por y con el barrio. "Desde siempre la orden ha tenido un compromiso firme y activo con el territorio", señala el director del Ateneu, reconocida entidad social y educativa independiente, pero con una gran vinculación con la orden.

Un niño participa en una de las actividades el Ateneu Sant Roc. / Victòria Rovira

La comunidad parroquial ha sido siempre muy activa en las incontables actividades que impulsan desde la fundación promoviendo la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Dos miembros de la comunidad agustiniana forman parte del patronato de la fundación y el orden ha cedido espacios para usos sociales y comunitarios, "siempre desde el respeto a la autonomía y manera aconfesional de hacer del Ateneu".

Ese respeto y reconocimiento quedó plasmado en un texto escrito por Robert Francis Prevost después de sus dos visitas al barrio como prior general de la orden. Una, seguro, en 2003, y la otra entre 2007 y 2013 (en su segunda etapa como prior general). En un documento interno expresó su admiración por el espectacular trabajo social del ateneu. "Muchos laicos nos dan un gran ejemplo", señalaba.