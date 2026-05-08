Sanidad investiga un caso sospechoso de hantavirus en Alicante y busca a un viajero que pasó por BCN tras estar expuesto al virus

Una mujer que se sentó, durante un tiempo breve, con la esposa del paciente 0 del brote de hantavirus que ha surgido en el crucero MV Hondius con destino a Canarias va a ser ingresada y aislada en el hospital de Alicante tras presentar síntomas. No obstante, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha considerado "improbable" que esté contagiada, dado que se sentó dos filas por detrás y durante un "breve" periodo de tiempo. Asimismo, se busca a un viajero de Sudáfrica que estuvo una semana en Barcelona y también se sentó cerca de la paciente contagiada y se sabe que se encuentra ahora en Johannesburgo.

Otros países han aislado también a personas que han entrado en contacto estrecho con los contagiados, como la azafata neerlandesa hospitalizada en Ámsterdam, que estuvo también en contacto con la misma mujer infectada, pero de momento la OMS no ha confirmado ningún nuevo caso, el listado oficial sigue siendo tres fallecidos y cinco personas que se contagiaron en el interior del barco, estos últimos ya evacuados del crucero.

La fallecida es una mujer holandesa de 69 años que se bajó, junto a 29 pasajeros más, en una escala que el barco hizo en Santa Elena. En su caso, acompañada del cadáver de su marido, que falleció en el barco y se considera el paciente 0. Cuando el barco hizo escala, no se sabía que había un brote de hantavirus. La holandesa, por tanto, viajó hasta Johannesburgo y allí intentó, el pasado 25 de abril, tomar un avión hasta Ámsterdam. Pero la tripulación la bajó de la aeronave, al observar que estaba enferma. Ha trascendido que incluso se desmayó y al día siguiente falleció. Posteriormente, el 2 de mayo, murió otro pasajero del MV Hondius, lo que ya sí activó la alerta que había un brote en el barco y se pusieron en marcha los mecanismos internacionales previstos en las crisis sanitarias.

Se activó, por ejemplo, la búsqueda de contactos y, en concreto en el caso de la mujer fallecida, la compañía aérea ha identificado a las personas situadas en las filas próximas. Según ha detallado Padilla este viernes en rueda de prensa, a través del sistema europeo de alerta temprana y respuesta rápida, el Early Warning and Response System, "España ha tenido conocimiento de que dos de esas personas tenían como destino final nuestro país".

Síntomas leves

Una de ellas es la mujer ingresada, que ha sido contactada esta mañana y ha explicado que tenía síntomas leves, concretamente tos, mientras se encontraba en su domicilio familiar de Alicante. Por ello, se ha activado el protocolo aprobado este viernes por la Comisión de Salud Pública, se ha procedido en primer lugar a su aislamiento en su domicilio y, en estos momentos, se está procediendo a su traslado a un centro hospitalario. Allí, se procederá al aislamiento clínico y se le tomará las muestras diagnósticas, que serán analizadas por el Centro Nacional de Microbiología.

El protocolo prevé que se le haga una PCR y una prueba nasofaríngea y si da negativo a hantavirus, se repitan las pruebas cada 48 horas. Si en algún momento da positivo, se la ingresará en una unidad de alto aislamiento. Si sigue negativa, como es un contacto estrecho, previsiblemente será trasladada al hospital Gómez Ulla, donde también se desplazarán los 14 españoles a bordo del barco, que se consideran contactos y no casos sospechosos porque ninguno de ellos tiene síntomas.

En cuanto al pasajero sudafricano que estuvo en Barcelona y también estuvo en el avión con la fallecida, Padilla ha detallado que se han activado el mecanismo para localizarle y hacer el seguimiento epidemiológico y rastrear sus contactos.

La cuarentena

El protocolo aprobado también contempla que los 14 españoles a bordo del barco sean trasladados, una vez desembarquen, en un avión militar hasta el hospital Gómez Ulla, pero no determina cuánto tiempo deben permanecer aislados, en primer lugar porque las autoridades sanitarias aún tiene que determinar si el último contacto de riesgo en el crucero con las personas contagiadas lo tuvieron el 28 o el 30 de abril, fecha a partir de la cual comenzaron con las medidas de distanciamiento. Asimismo, los expertos sanitarios tienen que determinar "su grado de exposición". Ante ello, el protocolo no cierra un tiempo fijo y tasado de cuarentena.

Establece que los siete primeros días cumplan una cuarentena "estricta" y después se les repetirá la PCR y se determinará si deben seguir o no aislados.