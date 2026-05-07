Trapero admite que no hay que menospreciar la sensación de inseguridad: "No todo son las cifras"

El director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, considera que, a pesar de los “datos favorables” en las cifras de delincuencia, existe la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía y que se trata de una "realidad legítima". Por eso remarca la importancia de abordar con "honestidad" la seguridad y no reducirla exclusivamente a las estadísticas, sino que implica garantizar que la ciudadanía pueda "transitar por la calle con tranquilidad y confianza".

Según Trapero "no todo son cifras" en seguridad y por eso insta a combatir la percepción de miedo con un incremento de la presencia policial en las calles pero sin ser invasivos para la ciudadanía. En este sentido apuesta por un modelo policial estratégico con un "aumento de la visibilidad" y pasar de un trabajo reactivo a otro de prevención activa. Trapero ha participado en el Día de las Esquadres de la Región Policial Ponent, donde se ha homenajeado, entre otros, a los familiares del agente que murió asesinado por su suegro en Lleida.

Además, ha añadido que desde el cuerpo trabajarán "activamente para revertir la percepción de inseguridad que tiene una parte de la ciudadanía", principalmente tras los tres homicidios del pasado fin de semana en Esplugues, Barcelona y Salt, y ha añadido que es necesario centrar los esfuerzos y trabajar en todos los frentes para mejorar la comunicación que afecta a esta sensación de poca seguridad.

Recuerdo al mosso asesinado

En el acto del Día de las Esquadres de la Región Policial Ponent se ha homenajeado a varios agentes del Mossos, de otros cuerpos policiales y también a ciudadanos. Destacan felicitaciones como las que se han realizado a dos agentes de la policía de Suiza, y también de Bogotá. Ha habido 240 felicitaciones en el cuerpo de Mossos d'Esquadra y 31 medallas, que se han entregado a 4 efectivos del ARRO por las lesiones que recibieron a Mariola hace un año en un dispositivo y otros 10 efectivos del ARRO por el mismo motivo.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue cuando el inspector del ABP Pla d'Urgell-Garrigues, Roderic Moreno, entregó la placa y la gorra a los familiares del agente de esta comisaría que murió el año pasado por los disparos de bala que le disparó su suegro en el barrio de Cappont

El comisario de la región policial Josep Codina ha destacado durante su intervención la reducción del 3,7% de los delitos en la región, una tendencia que se ha mantenido durante los primeros meses de este 2026. En este sentido, ha apuntado que en el último año se han hecho 3.403 detenciones en colaboración con las policías locales y ha destacado 30 plantaciones de marihuana y la detención de 64 personas, además de la resolución de varios robos de vehículos y asaltos. En concreto, hizo referencia a la detención de un ladrón multirreincidente que cometió unos setenta robos en l'Horta de Lleida y que al final se pudo enviar a prisión.

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En materia de seguridad vial, Codina lamentó que pese al descenso de la siniestralidad, hubo 22 víctimas mortales en 2.700 accidentes en la región. Desde Mossos, ha dicho, se sigue poniendo el foco en las distracciones, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas.