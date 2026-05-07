Crisis en la escuela catalana
Los sindicatos mayoritarios de Educación piden una reunión con la consellera Niubó para antes del próximo lunes
Critican que los servicios mínimos del 50% que el Govern pide para la huelga general educativa del martes 12 de mayo son "abusivos"
"No podemos más": el 0-3 inicia este jueves el calendario de 17 jornadas de huelgas educativas en Catalunya
Ustec, Aspepc, CGT y La Intersindical han pedido una reunión con la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, para antes del próximo lunes con propuestas concretas de mejora que permitan desconvocar la huelga, informan en un comunicado conjunto este jueves. Han señalado que, en el marco de la mediación con el Departament de Treball de este miércoles ante la convocatoria de nuevas huelgas, fueron testigos de lo que ven como una falta de voluntad de negociación, ya que apuntan que el departamento "no quiere moverse ni un milímetro del acuerdo de mínimos que ha forzado con organizaciones sindicales minoritarias".
Han lamentado que Niubó tienda la mano en público a los sindicatos pero que a puerta cerrada mantenga que los sindicatos en huelga deben sumarse al acuerdo ya cerrado y que no haya ningún acercamiento: "La mediación ha terminado sin acuerdo y las huelgas seguirán".
"Vulneración al derecho de huelga"
Han criticado que, "en una clara intención de vulnerar el derecho de huelga", el departamento está pidiendo unos servicios mínimos que consideran abusivos del 50%, incluso en las Escuelas Oficiales de Idiomas, que no son un servicio esencial.
"La parte mayoritaria de la representación sindical reiteramos nuestra voluntad de ceder y poder llegar a un acuerdo satisfactorio, pero hay que superar el marco actual pactado", y han destacado que, mientras persista una actitud del departamento que tildan de inmovilista, continuarán con las movilizaciones.
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