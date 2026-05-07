Nueva demora
La reapertura de la R3 entre L'Hospitalet y Mollet se retrasa por la caída de un muro en Montcada
De momento, no se sabe con certeza si el tramo podrá recuperar el servicio este mes de mayo, como estaba previsto
Rodalies restablece esta semana tres tramos: vuelve el trayecto completo entre Sant Vicenç de Calders y Manresa
Rodalies volverá a ser de pago a partir del sábado 9 de mayo
Habrá que esperar algo más de lo previsto para que los trenes de la R3 vuelvan a circular entre L'Hospitalet de Llobregat y Mollet - Santa Rosa. Las obras de mejora y adaptación que se están realizando en Montcada Bifurcació se retrasarán por culpa de un muro de contención que cayó sobre las vías que estaban siendo colocadas en la estación, junto a la fábrica cementera que flanquea buena parte del apeadero. Fuentes de Adif, la empresa responsable de los trabajos, aseguran que la pared que cayó "es ajena a la compañía y al desarrollo de las obras", aunque admiten que se está "replanificando el calendario de obras". Estaba previsto que este tramo, cerrado desde el pasado mes de octubre, volviera a dejar pasar el tráfico ferroviario este mes de mayo.
Tal como ha avanzado 3Cat y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, pese a que el incidente se produjo el pasado 6 de marzo, la pared tiene que ser reconstruida completamente antes de poder restablecer la circulación en ese punto. La caída del muro, eso sí, no ha alterado el calendario de las obras de desdoblamiento de las vías entre Paret del Vallès y La Garriga, que siguen su ritmo previsto y tendrían que permitir recuperar el trayecto completo de la línea entre L'Hospitalet y Puigcerdà de cara al próximo mes de enero.
Indignación de los usuarios
El retraso para la reapertura de Montcada Bifurcació y del primer tramo de la R3 sí que rompe los planes de los usuarios, que ven con resignación como tendrán que seguir usando buses sustitutorios que, en muchas ocasiones, ralentizan sus trayectos diarios. "No se cumplirá la finalización de la fase 1 del macrocorte de la R3 este mayo... Y las razones son lamentables, el muro cayó el 6 de marzo", ha denunciado la plataforma de usuarios de la línea, 'Perquè no ens fotin el tren', a través de sus redes sociales. La misma plataforma asegura que tratarán el tema con representantes de Rodalies y de Territorio el próximo lunes tras esperar "semanas".
La R3 ha sido una de las líneas más castigadas tanto por las obras programadas como por la crisis que se desató tras el accidente de Gelida. De hecho, la línea estuvo completamente cerrada desde el 20 de enero, cuando se produjo el accidente, hasta el 12 de marzo, cuando pudo restablecerse a cuentagotas el servicio entre La Garriga y Ripoll. Desde este pasado martes, los trenes ya llegan hasta Ribes de Freser. Sin embargo, la línea sigue sin funcionar hasta Puigcerdà y la Tor de Querol porque Adif aprovechó el cierre para adelantar tareas de mantenimiento en dos túneles del tramo transpirenaico.
La caída del muro tampoco es el único desprendimiento al que ha tenido que hacer frente esta línea los últimos meses. El mismo día en que recuperó parte del servicio, el desprendimiento de una piedra de grandes dimensiones obligó a cortar nuevamente el servicio. Esa misma semana, unos días más tarde, parte de un puente en el que trabajaban operarios de Adif en La Garriga, en el marco de las obras de desdoblamiento, cayó sobre la avenida Onze de Setembre, sin provocar heridos.
Fin de la gratuidad
El retraso en los calendarios de reapertura de la línea se produce la misma semana en la que la consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, Sílvia Paneque, ha asegurado que se ha restablecido el 96% del servicio y ha dado por "normalizadas" todas las líneas de Rodalies a excepción de la R2Sud, afectada por las obras de mantenimiento de los túneles del Garraf. A partir de este sábado 9 de mayo, de hecho, el servicio vuelve a ser de pago.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- Manuela del Caño, neurocientífica: “El reguetón y la música electrónica activan más zonas del cerebro que una sonata de Bach”
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre los meses de mayo y junio puede aparecer el 'Superniño
- Oriol Mitjà, infectólogo: 'La letalidad de la variante de los Andes del hantavirus puede llegar al 40%
- Qué se sabe y qué no sobre el brote de hantavirus y los contagios en el crucero 'MV Hondius
- España acogerá al crucero del hantavirus en Canarias a petición de la OMS
- El asesino de Esplugues ingresa en la unidad psiquiátrica de Brians 1