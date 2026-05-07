Los obispos están dispuestos a reunirse con Vox para tratar la regularización de migrantes

El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, ha mostrado este jueves su disposición para reunirse con Vox después de que su presidente, Santiago Abascal, manifestara que estarían "encantados" de hablar con los obispos sobre la regularización extraordinaria de migrantes.

En declaraciones a los medios tras la presentación de un informe sobre la atención de las Iglesias católicas a las personas migrantes, Argüello ha defendido la "escucha mutua" para encontrar soluciones en el tema migratorio: "es necesario escuchar a todos, y todos es todos, desde un lado del arco y el otro lado del arco parlamentario", informa Efe.

El presidente de los obispos ha recogido el guante que este miércoles lanzó Abascal después de asegurar que no le constaba ninguna petición de reunión por parte de los obispos, tal y como había informado en un desayuno con directores de medios el secretario general y portavoz de la CEE, César García Magán.

En ese encuentro con periodistas, el portavoz de la Conferencia Epsicopal explicó que hace un año hizo llegar una invitación a Abascal "para tomar un café o una cerveza", pero que no obtuvo respuesta por parte del líder de Vox.

Según ha dicho Argüello este jueves, ha habido "un cruce de caminos entre lo que es informal y lo formal" y ha confirmado que en los últimos meses no ha habido "una invitación formal", pero "sí se ha producido una relación de posibilidad de encuentro informal".

En este sentido, ha precisado que la CEE está formada por obispos que cada uno en su territorio tiene relaciones "bastante fluidas" con las distintas administraciones.

Encuentros

"En ese día a día de las relaciones en un sitio y otro, es bastante probable que, viéndonos en nuestro territorio con personas de un signo político o de otro, pueda salir una conversación en la que se ofrezca la posibilidad de tener encuentros en otra escala, no en el nivel municipal o autonómico, sino en el nivel estatal", ha explicado Argüello.

Tras remarcar que "en el camino hacia la regularización" la Iglesia "tuvo relación con todos los grupos políticos", el presidente de los obispos ha invitado al diálogo y tener "anchura del corazón".

"Y en este sentido, cómo no vamos nosotros a querer favorecer el que se puedan escuchar todas las visiones", ha subrayado Argüello al ser preguntado sobre la disposición de Abascal a reunirse con la CEE.

Asimismo, el arzobispo de Valladolid ha recalcado que "los laicos católicos tienen libertad para poder expresar de una u otra manera cómo piensan ellos" sobre la forma en la que hay que regular los flujos migratorios e integrar "a los que van o vienen".

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"Es bueno una escucha mutua. Este asunto de las migraciones es un asunto mayor y no se puede resolver solo a escala de España. Se precisan grandes acuerdos de la Unión Europea y el principal asunto es ver las causas porque si se miran las cosas de frente y por su nombre, luego nos equivocamos a la hora de la soluciones. Y para esas soluciones, es necesario escuchar a todos, y todos es todos, desde un lado del arco y el otro lado del arco parlamentario", ha concluido.