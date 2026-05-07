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Rastreo a contra reloj

La naviera eleva a 28 las personas que volvieron a sus países tras dejar el crucero antes de conocerse el brote

La compañía busca a los pasajeros que bajaron del buque en Santa Elena antes de que este llegara a su destino

Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: nuevos casos de contagio y llegada del barco a Tenerife

El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, después de que tres personas murieran a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos adicionales sospechosos de infección por hantavirus en el buque que navega por el Océano Atlántico. EFE/EPA/ELTON MONTEIRO

El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, después de que tres personas murieran a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos adicionales sospechosos de infección por hantavirus en el buque que navega por el Océano Atlántico. EFE/EPA/ELTON MONTEIRO / ELTON MONTEIRO / EFE

Jordi Puig

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Oceanwide Expeditions, la naviera del 'Hondius', el crucero en el que se ha registrado un brote de hantavirus que ya ha provocado tres muertes y cinco enfermos, está buscando a las 28 personas que dejaron el barco el 24 de abril en la isla atlántica de Santa Elena. En el listado aparece también el matrimonio neerlandés fallecido y posible origen del virus.

Según la compañía, el primer caso confirmado de hantavirus no se notificó hasta esta misma semana, el 4 de mayo de 2026. Después de ello, la compañía afirma que se ha puesto en contacto con todos los pasajeros que desembarcaron aquel día, cuando también lo hicieron los restos mortales del primer paciente, que había fallecido el 11 de abril, y su esposa, que acabó muriendo poco después en su escala en Johannesburgo. "Estamos trabajando para recabar los datos de todos los pasajeros y tripulantes que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas desde el 20 de marzo".

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La naviera también afirma que mantiene una "estrecha colaboración" con las autoridades locales e internacionales, entre ellas la OMS, el RIVM, las embajadas pertinentes y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. La compañía también ha facilitado las nacionalidades del pasaje para facilitar las oportunas medidas que deban tomar las autoridades internacionales y estatales.

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