La muerte más famosa por hantavirus, la de la mujer de Gene Hackman en 2025

La crisis sanitaria desencadenada por el crucero MV Hondius ha vuelto a poner de máxima actualidad el hantavirus, una infección a la que se atribuyen tres muertes en este episodio en alta mar pero que ya lleva tiempo ocupando titulares luctuosos en varias latitudes del continente americano. En Argentina, país donde se investiga el origen del brote actual, se llevan contabilizados 32 fallecimientos en lo que va de año, mientras que en Estados Unidos fue una acometida de este virus la que provocó uno de los decesos más mediáticos de 2025, el de la esposa de Gene Hackman, Betsy Arakawa.

Hackman, de 95 años, y Arakawa, de 64, fueron hallados muertos en su domicilio de Santa Fe (Nuevo México) el 27 de febrero de 2025 en estado de descomposición. Las investigaciones posteriores determinaron que el aclamado actor, que padecía de alzhéimer en una fase avanzada, falleció por un fallo cardiaco, mientras que su mujer, pianista clásica retirada, pereció debido a una infección por hantavirus.

Excrementos y cadáveres

Los análisis confirmaron las causas del deceso de Arakawa, aunque las primeras pesquisas ya apuntaban en esa línea debido a que en la vivienda donde vivía el matrimonio se encontraron roedores y excrementos de dichos animales, factores clave para originar y propagar el hantavirus. Según recogieron los medios estadounidenses, que citaban un informe medioambiental de este departamento realizado en marzo de 2025, se encontraron huesos y nidos de ratones en tres garajes, así como en dos "casitas" -pequeñas viviendas que están separadas de la propiedad- y en tres cobertizos. El médico forense estatal no tuvo ninguna duda en atribuir las causas de la muerte de la mujer al hantavirus.

Noticias relacionadas

La policía también determinó que Arakawa fue la primera en fallecer a raíz de dicho contagio, mientras que Hackman, que apenas tenía contacto con el exterior debido a su deterioro físico y mental, traspasó una semana después que su esposa.