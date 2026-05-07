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Programa presente en 30 países de Ámérica Latina, África y Asia

Lola Martínez Bernabéu, nueva directora general de ProFuturo, el programa de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa

Lola Martínez Bernabéu, nueva directora general de ProFuturo

Lola Martínez Bernabéu, nueva directora general de ProFuturo / PROFUTURO

EP

MADRID
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Lola Martínez Bernabéu ha sido nombrada nueva directora general del programa educativo ProFuturo, el programa de innovación educativa con tecnología impulsado por Fundación Telefónica y la Fundación La Caixa, como han dado a conocer en un comunicado.

Martínez Bernabéu sustituye en el cargo a Magdalena Brier, a quien el presidente de ProFuturo ha querido agradecer su dedicación y entrega profesional desde que ocupó el cargo, en 2019.

Desde 2017, la nueva directora general era responsable de operaciones de ProFuturo, el programa internacional de innovación educativa con tecnología que se puso en marcha un año antes, en 2016, con el fin de promover una educación digital de calidad en entornos vulnerables para mejorar las oportunidades de miles de menores y docentes de los 30 países del mundo donde está presente.

30 años de experiencia

Licenciada en Administración de Empresas por CUNEF, Martínez Bernabéu cuenta con un Executive MBA por el Instituto de Empresa. Inició su trayectoria profesional en el Banco de España, como analista contable y profesora en la universidad. Posteriormente, trabajó en Accenture como gerente en el área de consultoría estratégica.

En 2003, se incorporó al Grupo Telefónica, donde ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad en áreas comerciales, de transformación, de desarrollo e implementación de sistemas y operaciones B2B.

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De este modo, acumula más de 30 años de experiencia, la mayoría en el sector de las telecomunicaciones, ya que ha desarrollado su carrera en compañías de referencia como Telefónica y ha trabajado desde Accenture para Vodafone, BT, Euskaltel y ONO.

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