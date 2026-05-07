El jefe de Investigación Criminal de Mossos lamenta el homicidio "al azar" de Esplugues: "Nos podría haber pasado a cualquiera"

"Ha sido una semana trágica y muy convulsa mediáticamente, con tres homicidios". De esta forma el comisario Ramón Chacon, responsable de la Comisaria General de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra se ha referido a los últimos homicidios con arma blanca vividos en Catalunya en los últimos días: una mujer en Esplugues, un hombre en el barrio del Raval de Barcelona y un hombre en Salt.

Sobre la muerte de la ciudadana de origen chino en Esplugues, cometido por un ciudadano marroquí de 37 años que está en prisión provisional tras ser detenido, Chacon ha señalado que se trata de "un brutal homicidio al azar, nos podría haber pasado a cualquiera". La principal hipótesis de los Mossos es que el acusado sufrió un brote psicótico y por eso atacó a la víctima por sorpresa, ya que no la conocía de nada, con un cuchillo. El sospechoso está ingresado en la Unidad de Psiquiatría de la cárcel de Brians 1.

En su intervención, el comisario también ha lamentado la "desinformación" a través de las redes sociales y las numerosas informaciones falsas que aparecieron tras este crimen en Esplugues. Ha recordado que la investigación policial "es más lenta", ya que deben hacer numerosas comprobaciones antes de poder comunicar los pasos, aunque siempre se está sujeto a la instrucción judicial.

El comisario ha intervenido en la celebración del Día de les Esquadres de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) en el complejo de Egara de los Mossos. En su discurso ha señalado que los datos de actuación policial del año pasado son buenos principalmente, ya que los delitos han bajado un 4%. Chacon ha remarcado la importancia de la lucha contra la droga con la incautación de 8.000 kilos de cocaína en el Puerto de Barcelona, la reducción del número de plantaciones de marihuana encontradas, de una media anual de entre 400 y 500 cultivos a unos 300 el año pasado. "Significa que hemos trabajado mejor", ha remarcado el comisario quien ha recordado que han subido los detenidos.

También ha destacado el descenso de un 20% de los homicidios en Catalunya, pese a que ha reconocido que generan "sensación de inseguridad". En este sentido ha recordado que los Mossos resuelven el 94% de estos crímenes y que "un homicidio no resuelto lo recordarás toda la vida". Para ello ha remarcado la importancia de tener investigadores y "capacidad técnica" con tecnología que les ayuda en esta labor. También ha pedido más acceso a bases policiales para resolver delitos.

Menos robos

El comisario han bajado los robos y hurtos, principalmente los de los multirreincidentes gracias al plan Kanpai, y ha añadido que se han decomisado más armas blancas gracias al plan Daga. Sin embargo, ha destacado que han subido un 0,5% los delitos sexuales en Catalunya, aunque ha recordado que "tienen mucha latencia por lo que podrían aparecer más", cuando las víctimas denuncien. Chacón también ha recordado las investigaciones abiertas contra el crimen organizado, como las de clanes de narcos montenegrinos que "han trasladado a Catalunya su particular guerra con tres homicidios" o la operación contra la mafia turca que se intentaba establecer aquí.

Sobre esta operación, denominada Tracia, Chacón ha dicho que los turcos venían a Catalunya a comprar marihuana cuando tenían otros países productores más cerca y que lo hacían a cambio de camiones llenos de armas que podrían distribuirse en el mercado negro. Por eso, ha señalado que la operación de Mossos junto con otros cuerpos de seguridad y Europol es "el golpe más grande de tráfico de armas en Europa" y que ha permitido acabar con esta organización criminal en Catalunya "antes de que se hagan más fuertes" y detener a su responsable en Bulgaria, además de otros arrestos en Grecia.

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En el Día de les Esquadres de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) se han premiado a agentes de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil que han realizado actuaciones importantes en el último año, así como las trayectorias profesionales. También se ha reconocido la colaboración con diversas empresas e instituciones.