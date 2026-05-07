Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: nuevos casos de contagio y llegada del barco a Tenerife

El primer contagio de hantavirus en el crucero no pudo haber sido a bordo o en una escala, según la OMS

El primer caso de hantavirus en el MV Hondius no pudo haberse producido a bordo ni durante una escala, ya que el tiempo de incubación indica un contagio previo a la partida de Argentina en abril, dijo a la AFP una experta de la OMS. El buque zarpó de Ushuaia, sur de Argentina, el 1 de abril para un crucero por el Atlántico hasta Cabo Verde, adonde llegó el domingo con unos 150 pasajeros y tripulantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que fue alertada el sábado sobre un brote raro pero mortal de hantavirus a bordo del MV Hondius, determinó que el primer contagio debió haberse producido antes de que comenzara el crucero. De ocho casos confirmados y sospechosos de hantavirus, un pasajero holandés de 70 años fue el primero en enfermar. Comenzó a presentar síntomas como fiebre, cefalea y diarrea leve el 6 de abril, desarrolló dificultad respiratoria el 11 de abril, y falleció a bordo ese mismo día, informó la OMS. "El periodo de incubación -el tiempo entre la infección y la aparición de los síntomas- es de entre una y seis semanas", pero suele ser "más bien de dos a tres semanas", explicó a la AFP Anais Legand, experta en fiebres hemorrágicas víricas en la OMS. Por lo tanto, el primer caso "no pudo haberse contagiado en el barco, ni en una de las islas" en las que hizo escala de camino a Cabo Verde. El hombre "claramente tuvo exposición antes de embarcar", una exposición "sin duda vinculada a un roedor", señaló.