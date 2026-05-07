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Brote vírico
Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: nuevos casos de contagio y llegada del barco a Tenerife
La OMS confirma un segundo caso de hantavirus en el crucero y prepara la evacuación de dos tripulantes con síntomas
Hantavirus: qué es la enfermedad que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico, síntomas y cómo se contagia
El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado de momento tres muertes y al manos ocho contagios. El barco transporta a 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes, de 23 nacionalidades. De estos, 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. Ninguno de los catalanes presenta "ningún síntoma". El barco llegará a Canarias el sábado, según instrucciones de la OMS, que ha empezado las evacuaciones.
Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco
Argentina reconstruye los movimientos de los pasajeros holandeses fallecidos y envía expertos a Ushuaia
Argentina anunció el miércoles que está reconstruyendo el itinerario de los dos pasajeros holandeses del barco infectado con hantavirus que fallecieron, y que enviará expertos a Ushuaia, desde donde partió el barco, para capturar cualquier roedor que pudiera ser portador del virus. Esta pareja holandesa viajó durante varios meses entre Argentina, Chile, Uruguay y de regreso a Argentina a partir del 27 de marzo, antes de abordar el MV Hondius el 1 de abril, explicó el Ministerio de Salud en un comunicado. El ministerio se ha abstenido de ofrecer ninguna hipótesis por el momento sobre el posible escenario en el que estas dos personas se infectaron. La ruta del paciente cero "se está reconstruyendo, es decir, la ruta que siguieron los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas", indicó.
Caso anterior
"El último caso documentado de contagio entre personas en Chile data de 2019 y se trató de una situación puntual y controlada", aseguró el ministerio, que desde el pasado enero mantiene una alerta sanitaria en todo el país. Según una de las hipótesis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alguno de los ocho pasajeros del crucero podría haberse contagiado en Argentina antes de embarcarse. El Gobierno de Argentina se encuentra investigando si las dos primeras personas en presentar síntomas a bordo del crucero se contagiaron en tierra antes de embarcarse, ya que se trata de una pareja de holandeses -ambos fallecidos- que pasó cuatro meses viajando entre Argentina, Chile y Uruguay. El ministerio chileno, sin embargo, indicó que "actualmente no existen antecedentes de que los casos confirmados del crucero hayan transitado por territorio nacional".
Variante peligrosa
La variante Andes, una de las más peligrosas y la única que puede transmitirse de persona a persona, es la predominante en Chile y Argentina, desde donde partió el pasado 1 de abril el crucero MV Hondius en el que se ha registrado un brote de hantavirus, con ocho infectados y tres fallecidos. El virus, que puede causar complicaciones cardiorrespiratorias graves, es transmitido por el llamado ratón de cola larga, una especie que habita principalmente en los bosques húmedos del sur de Chile y Argentina. La mayoría de los casos en Chile, que suelen registrarse durante el verano austral, suceden por transmisión directa entre el animal y la persona a través de la inhalación de particulas virales provenientes de las heces, orina y saliva de los roedores.
Chile registra 39 casos de hantavirus en lo que va de 2026 y un aumento de la letalidad
Chile, donde el hantavirus es endémico, ha confirmado al menos 39 casos de esta enfermedad en lo que va de año y 13 fallecidos, lo que representa una letalidad del 33 % y supone un aumento de esta tasa con respecto a 2025, informó a EFE el Ministerio de Salud. Los contagios se han registrado en 9 de las 16 regiones del país, principalmente en la zona central y austral: Metropolitana (a la que pertenece Santiago), O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. En 2025, se contabilizaron un total de 44 casos y ocho fallecidos a causa de la enfermedad, lo que arroja una tasa de letalidad del 18 %, de acuerdo al ministerio. Según datos epidemiológicos públicos, entre 2020 y 2024 se han registrado entre 30 y 70 casos anuales en Chile, con una letalidad del 26 % en este periodo de cinco años. "La mayor letalidad (de 2026) podría relacionarse con factores propios de los pacientes y la oportunidad en el diagnóstico, lo que refuerza la importancia de consultar a tiempo ante cualquier síntoma compatible", indicó la cartera en una declaración enviada a EFE.
Sin síntomas
Asimismo, la Agencia ha reconocido "tener constancia de dos personas que han regresado a Reino Unido por su cuenta, tras haber estado a bordo del MV Hondius", ninguna de las cuales "presenta síntomas actualmente", aunque "están recibiendo asesoramiento y apoyo de la UKHSA y se les ha recomendado que se aíslen". "La UKHSA también está prestando apoyo a un pequeño grupo de personas identificadas como contactos estrechos de quienes se encontraban a bordo del barco", ha señalado, antes de indicar que "se les está ofreciendo apoyo y también se encuentran en autoaislamiento", pero "ninguna presenta síntomas". En este contexto, la subdirectora de Epidemias e Infecciones Emergentes de la UKHSA, la Dra. Meera Chand, ha considerado "importante tranquilizar a la población: el riesgo para la población general sigue siendo muy bajo". "Estamos implementando medidas para apoyar, aislar y monitorizar a los ciudadanos británicos que se encontraban a bordo del barco a su regreso al Reino Unido y estamos realizando el rastreo de contactos de cualquier persona que pueda haber estado en contacto con el barco o con los casos de hantavirus para limitar el riesgo de transmisión", ha destacado, subrayando asimismo que la Agencia "seguirá colaborando estrechamente con sus socios gubernamentales para ofrecer todo el apoyo necesario".
Reino Unido prepara la repatriación de británicos del MV Hondius y sigue de cerca a su evacuado a Países Bajos
El Gobierno de Reino Unido ha confirmado la nacionalidad británica de uno de los tres pacientes sospechosos de hantavirus evacuados del crucero MV Hondius a Países Bajos y está preparando la repatriación de sus restantes ciudadanos a bordo, que podrán regresar si siguen sin presentar síntomas una vez que el barco atraque en su próximo destino, aunque Londres ha querido señalar que "el riesgo para la población general sigue siendo muy bajo". Así lo ha señalado la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) en un comunicado en el que sitúa a "un ciudadano británico" entre los tres evacuados bajo tratamiento médico en Países Bajos, donde asegura mantener "un contacto estrecho con los equipos médicos" a cargo de los tres pacientes. Con respecto a los demás británicos a bordo, la institución ha señalado que "podrán ser repatriados una vez que el barco atraque en su próximo destino, siempre que no presenten síntomas", si bien ha precisado que "ninguno" de ellos los presenta por ahora. Por ello, las autoridades de Reino Unido "están gestionando el regreso de estas personas" a territorio nacional, "donde la UKHSA colabora con el Gobierno para facilitar su aislamiento mediante pruebas periódicas y contacto con profesionales sanitarios", indica el comunicado.
Antes de embarcar
Anais Lagand, experta en fiebres hemorrágicas víricas de la OMS, dijo que el período de incubación del hantavirus es de entre una y seis semanas, por lo cual el primer caso "claramente tuvo exposición antes de embarcar", y que esta estuvo "sin duda vinculada a un roedor". El Ministerio de Salud de Argentina anunció que enviará expertos a la ciudad patagónica de Ushuaia para analizar la posible presencia del virus en esa región. El hantavirus, transmitido por roedores infectados, normalmente a través de la orina, los excrementos y la saliva, preocupa a la población tras la muerte de tres personas. Uno de los fallecimientos fue por hantavirus y se sospecha de los otros dos.
El primer contagio de hantavirus en el crucero no pudo haber sido a bordo o en una escala, según la OMS
El primer caso de hantavirus en el MV Hondius no pudo haberse producido a bordo ni durante una escala, ya que el tiempo de incubación indica un contagio previo a la partida de Argentina en abril, dijo a la AFP una experta de la OMS. El buque zarpó de Ushuaia, sur de Argentina, el 1 de abril para un crucero por el Atlántico hasta Cabo Verde, adonde llegó el domingo con unos 150 pasajeros y tripulantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que fue alertada el sábado sobre un brote raro pero mortal de hantavirus a bordo del MV Hondius, determinó que el primer contagio debió haberse producido antes de que comenzara el crucero. De ocho casos confirmados y sospechosos de hantavirus, un pasajero holandés de 70 años fue el primero en enfermar. Comenzó a presentar síntomas como fiebre, cefalea y diarrea leve el 6 de abril, desarrolló dificultad respiratoria el 11 de abril, y falleció a bordo ese mismo día, informó la OMS. "El periodo de incubación -el tiempo entre la infección y la aparición de los síntomas- es de entre una y seis semanas", pero suele ser "más bien de dos a tres semanas", explicó a la AFP Anais Legand, experta en fiebres hemorrágicas víricas en la OMS. Por lo tanto, el primer caso "no pudo haberse contagiado en el barco, ni en una de las islas" en las que hizo escala de camino a Cabo Verde. El hombre "claramente tuvo exposición antes de embarcar", una exposición "sin duda vinculada a un roedor", señaló.
Análisis de roedores
El Ministerio de Salud argentino no especuló sobre el posible lugar de contagio de la pareja. "Hasta el momento, no se identificaron casos asociados en el país" a los neerlandeses, indicó el comunicado de las autoridades argentinas. Equipos técnicos viajarán a la capital de la provincia de Tierra del Fuego en el extremo sur de Argentina. Allí realizarán "operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales", detalló el comunicado.
Neerlandeses vinculados a brote de hantavirus en crucero viajaron por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar
La pareja de neerlandeses que falleció en relación a un brote de hantavirus en MV Hondius recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar en el crucero, informaron autoridades sanitarias el miércoles. "Se está reconstruyendo el itinerario del caso índice, es decir los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas", indicó el Ministerio de Salud argentino, que rastreó los ingresos y egresos. Tres personas presumiblemente infectadas con hantavirus fueron evacuadas este miércoles del crucero inmovilizado frente a Cabo Verde, para ser trasladadas a Países Bajos, luego de que expertos sudafricanos identificaran un caso con la cepa Andes, la única de la que hay evidencia de transmisión humana. Desde 1996, cuando comenzó a ser obligatorio el registro, no se ha identificado la presencia de la cepa Andes en Tierra del Fuego, provincia en el extremo sur de Argentina de la que Ushuaia es capital. Circula en cambio en las provincias patagónicas de Chubut, Río Negro y Neuquén, así como en el sur de Chile.
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