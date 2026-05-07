Lideremos y la Fundación Princesa de Girona impulsan el Foro Retos para fomentar el diálogo estratégico de país

Lideremos, en colaboración con la Fundación Princesa de Girona, ha celebrado en el CaixaForum Madrid su primera edición de Foro Retos, un encuentro estratégico que se consolida como uno de los principales espacios de diálogo intergeneracional sobre los desafíos estructurales de España a medio y largo plazo.

El evento que ha sido presentado por el vicepresidente de Lideremos Xavier García Tort, y la periodista Cristina Gullón ha reunido a más de 700 asistentes entre representantes institucionales, líderes empresariales, expertos sectoriales y jóvenes profesionales en una jornada centrada en generar propuestas y visión de futuro desde el talento joven.

Generación que apuesta por el diálogo

Por su parte, Tomàs Güell, presidente de Lideremos, ha destacado que “Foro Retos impulsa una generación que apuesta por el diálogo, el consenso y los grandes acuerdos como base para afrontar los desafíos de España a medio y largo plazo, promoviendo planes de acción que aporten de forma constructiva para un país más moderno, innovador, que no deje a nadie atrás y preparado para atraer y retener el talento.”

Asimismo, el presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil, ha subrayado que “es imprescindible generar espacios donde los jóvenes no solo participen, sino que contribuyan activamente a definir las soluciones a los grandes desafíos de nuestro tiempo”, poniendo en valor la necesidad de impulsar proyectos como el Foro y "destacando el papel crucial de las empresas, sobre todo de aquellas que apuestan por los jóvenes y afloran e impulsan sus iniciativas".

La bienvenida ha corrido a cargo de Sergi Loughney, director adjunto de la Fundación ”la Caixa”, quien hizo una reflexión dirigida a los jóvenes para que se impliquen y se comprometan en ayudar a todas las personas vulnerables que lo necesitan. Este es el compromiso de la Fundación ”la Caixa” y también debe ser el de la juventud.

Mesas de debate: los grandes retos de España

A lo largo de la jornada, Foro Retos ha abordado los principales desafíos del país a través de diferentes mesas temáticas estructuradas en dos grandes bloques, combinando intervenciones de expertos, dinámicas participativas y espacios de diálogo con el público. El bloque de salud, liderado por Merck, ha centrado el debate en la fertilidad y la innovación, con la participación de Manuel Zafra, presidente de Merck, junto a Loreto Crespo (Lideremos), María Ferrer (Merck) y Gonzalo Adsuar (Lideremos).

En el ámbito de la energía, la mesa impulsada por la Fundación Repsol ha analizado el impacto directo del modelo energético en la vida cotidiana de los ciudadanos, con la intervención de Valero Marín, (director general de Cliente Repsol) y la participación de Sofía Silva (Lideremos), Raquel Carretero (Senior analyst Institutional Relationship), María Escudero (Premiada Princesa de Girona). Les acompañaba en el evento Antonio Calçada, vicepresidente y director general de Fundación Repsol.

El bloque de talento joven en acción, liderado por la Fundación Princesa de Girona y moderado por su CEO Salva Tasqué ha puesto el foco en la creación de oportunidades para los jóvenes destacando la importancia de impulsar el talento emergente y fortalecer el ecosistema emprendedor en España.

Cierre de la gala

Como cierre, se ha abordado una cuestión clave para los jóvenes como es el acceso a la vivienda, liderado por Tania Tejeira (Responsable de Lideremos Islas Canarias) tras el éxito en Tenerife con 1,9 millones de euros para el bono social joven, junto a otros miembros del panel de Lideremos y Princesa de Girona. De la misma manera se ha expuesto la realidad de los jóvenes autónomos, incorporando dinámicas participativas que han permitido recoger la visión directa de los asistentes.

Foro Retos se consolida así como una gala de referencia para conectar talento joven con líderes institucionales y empresariales, realizando escucha activa para posteriormente realizar propuestas concretas para afrontar los desafíos de España desde una visión colaborativa de consenso e intergeneracional. Lideremos, por su parte, ha conseguido que varias medidas de su propuesta de “Más Salud Mental” queden reflejadas en el Plan Nacional de Prevención del Suicidio y ha impulsado la Ley de Vivienda en Andalucía junto con el Gobierno autonómico.