"No podemos más": el 0-3 inicia este jueves el calendario de 17 jornadas de huelgas educativas en Catalunya

Pese a que hay consenso –como mínimo en el discurso- en que el 0-3 es una etapa "clave" para afianzar competencias que serán básicas para el resto de etapas educativas, las condiciones laborales de las educadoras de la escuela infantil siguen estando a años luz de las de sus colegas del resto de etapas. Una situación normalizada contra la que las educadoras se rebelan y por lo que este jueves han salido a la calle en ciudades de toda España para reclamar que se las valore por la importancia y trascendencia de su tarea en lugar de hacerlo en función de la edad de los niños a los que educan.

Las educadoras en pie de guerra -agrupadas en Catalunya en la Plataforma 0-3- han dado este así este jueves el pistoletazo de salida a 17 jornadas de huelga, que calentaron motores este miércoles, con acciones en prácticamente todos los centros públicos catalanes. Denuncian ratios "altísimas". Ocho bebés por educadora en I-0; 13 en I-1 y 20 -sí, 20- en I-2, ratio estratosférica teniendo en cuenta que se trata, aún, de bebés, a los que las educadoras, además de educar, han de, por ejemplo, cambiar los pañales.

En el caso de la educación infantil, la bajada de ratios que reclaman topa con la política de universalidad y gratuidad seguida por el Govern. Bajar ratios, si no se invierte mucho más –para lo que están en la calle las educadoras- significaría reducir plazas. Es decir, sin más inversión, sería desvestir un santo para vestir a otro. Pero las educadoras que han salido a la calle este jueves lo quieren todo. Quieren menos ratios y más personal para poder atender a todos los niños en condiciones, medida que urgen se acompañe en mejoras para sus condiciones laborales.

Ultimátum a Educació

Los sindicatos educativos convocantes de las tres huelgas generales educativas a partir del próximo martes han vuelto a denunciar este jueves la "falta de voluntad negociadora de Educació" después de que la mediación celebrada este miércoles en el Departament de Treball terminara sin acuerdo. Critican que la conselleria se mantiene "inmóvil". "No se ha movido ni un milímetro del acuerdo de mínimos pactado con organizaciones sindicales minoritarias [CCOO y UGT], lo que agrava el conflicto educativo", señalan en un comunicado en el que lamentan "la contradicción entre el discurso público de la consellera Esther Niubó, que asegura tener la mano tendida” con los sindicatos, y la realidad de las negociaciones, en las que no ha habido ninguna nueva propuesta ni ningún acercamiento por parte del Departament".

Ustec, Professors de Secundària y la CGT reiteran en el mismo comunicado su disposición a llegar a un acuerdo y a continuar negociando, pero exigen "superar el marco actual pactado" e incorporar mejoras reales en las condiciones laborales con la correspondiente dotación presupuestaria y una reunión con la consellera antes del lunes, 11.