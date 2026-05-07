Incidencia ferroviaria
Cortada durante una hora la R4 de Rodalies entre Manresa y Terrassa por un atropello
Renfe ha informado que el accidente se ha producido cuando una personas cruzaba las vías en un paso no autorizado entre Terrassa - Estació del Nord y Castellbell i el Vilar
Rodalies volverá a ser de pago a partir del sábado 9 de mayo
Un nuevo robo de cobre entre Sant Andreu y Montcada provoca retrasos en la R2, la R2Nord y la R11 de Rodalies
El atropello de una persona entre las estaciones de Terrassa - Estació del Nord y Castellbell i el Vilar ha obligado este jueves a suspender toda la circulación ferroviaria de la R4 de Rodalies entre Terrassa y Manresa durante aproximadamente una hora. Según ha informado Renfe, el accidente se ha producido cuando una persona ha cruzado las vías por un punto no autorizado. La operadora de Rodalies ha habilitado un servicio alternativo por carretera para los viajeros afectados y recomienda que se utilicen otros medios de transporte.
El atropello se ha producido en un tramo que recuperó la normalidad este martes, después de tres meses en el que los trayectos entre Manresa y Terrassa se salvaban mediante trenes lanzadera que obligaban a hacer transbordo en algunas de las dos estaciones. El siniestro, además de interrumpir la línea, ha causado retrasos que afectan al resto de circulaciones de la línea, que es la más larga de la red de Rodalies de Barcelona.
A primera hora de este jueves, de hecho, la R4 ya había registrado retrasos de 15 minutos de media por una incidencia en la estación de Montcada Bifurcació. También se han registrado demoras en la R2, la R2Nord y la R2Sud después de que una incidencia en la estación del Aeropuerto de El Prat haya impedido que los trenes de la R2Nord recalaran en ese apeadero.
Los incidentes de este jueves han vuelto a poner en jaque la movilidad ferroviaria, tal como ya sucedió este miércoles, cuando un robo de cable en la estación de Sant Andreu perjudicó gravemente los tiempos de paso de los trenes, especialmente los del corredor del Vallès y La Selva.
Las incidencias se producen a tan solo dos días de que, más de tres meses después del accidente de Gelida, el servicio deje de ser gratuito a partir de este sábado 9 de mayo. Las plataformas de usuarios, como Dignitat a les Vies o Perquè No Ens Fotin El Tren, han puesto el grito en el cielo y han acusado a la Generalitat de querer vender una imagen forzada de normalidad para poder cobrar a los usuarios. La consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, Sílvia Paneque, aseguró el pasado lunes a través de sus redes sociales que todas las líneas, excepto la R2Sud, habían vuelto ya a la "normalidad".
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